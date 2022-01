Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

BANJALUKA, SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti hladno vrijeme sa mrazem, uz slab snijeg u istočnim i višim predjelima, te kišu umjerenog intenziteta na jugu, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Uveče slabo provijavanje snijega u centralnim i istočnim krajevima-

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus tri do jedan, na jugu do šest, u višim predjelima minus pet, a najviša dnevna od minus jedan do tri, na jugu osam, a u višim predjelima minus tri stepena Celzijusovih.

Vjetar slab do umjeren, na sjeveru zapadni, na jugu sjeverni.

U nedelju, 9. janura biće umjereno do pretežno oblačno i hladno vrijeme, povremeno uz sunčane periode.

Uveče na jugu će biti slaba kiša, dok je na planinama na istoku moguć slab snijeg.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus pet do nula, na jugu četiri, u višim predjelima minus osam, a najviša dnevna od minus jedan do četiri, na jugu sedam, a u višim predjelima minus tri stepena Celzijusova.

U ponedjeljak, 10. januara ujutro i tokom dana biće hladno uz slab snijeg u nižim i umjeren u višim krajevima i na planinama, dok će u Hercegovini biti uglavnom suvo.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus pet do nule, na jugu četiri, u višim predjelima minus sedam stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna od minus dva do tri, na jugu sedam, a u višim predjelima minus pet stepeni.

U utorak, 11. januara ujutro i tokom dana biće hladno vrijeme, i dalje će padati snijeg, uz povećanje snježnog pokrivača u nižim i višim krajevima, dok će na jugu Hercegovine biti uglavnom suvo.

Uveče i tokom noći očekuje se prestanak padavina.

Jutarnja temperatura od minus četiri do dva, na jugu šest, u višim predjelima minus šest, a najviša dnevna od minus dva do tri, na jugu devet, a u višim predjelima minus četiri stepena Celzijusova.