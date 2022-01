Kakvo vrijeme nas očekuje u nedjelju

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) sutra će biti uglavnom sunčano, a poslije podne se očekuje postepeno naoblačenje sa sjeverozapada, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru će biti malo do umjereno oblačno uz uslove za pojavu magle u nižim predjelima na sjeveru i istoku.

Vjetar će biti slab do umjeren, ujutru kratkotrajno sjevernih smjerova, potom u skretanju na južne.

Jutarnja temperatura vazduha biće od jedan do sedam, na jugu do 11 stepeni, a najviša dnevna od devet do 15, na jugu do 17 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.