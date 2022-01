Kakvo vrijeme nas očekuje u ponedjeljak

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje hladno vrijeme, a pojačan vjetar ponegdje može da formira i snježne nanose.

Snijega će biti na planinama i u višim krajevima, a povećanje snježnog pokrivača moguće je i uveče, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, na jugu mjestimično jak.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od minus pet do nula, na jugu do četiri, u višim predjelima od minus sedam, a maksimalna dnevna od minus dva do tri, na jugu do sedam, u višim predjelima od minus pet stepeni Celzijusa.

Slično vrijeme zadržaće se i početkom naredne sedmice, uz razvedravanje na krajnjem sjeveru i jugu, u srijedu, 12. januara.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme.