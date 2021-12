Kakvo vrijeme nas očekuje za vikend

Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda FBiH, u subotu, 4. decembra, očekuje se pretežno sunčano jutro uz postepen porast naoblake tokom dana. Po kotlinama centralne i istočne Bosne mogući su magla i niska oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura od -7 do -1, na jugu od 1 do 6, a dnevna od 1 do 6, na jugu do 10 stepeni Celzijusa.

U nedjelju, 5. decembra, očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom, a na planinama sa snijegom. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu do 8, a dnevna od 3 do 8, u Hercegovini do 13 stepeni Celzijusovih.

Za prvi dan naredne sedmice prognozirano je pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i u večernjim satima očekuje se kiša u Hercegovini, ponegdje na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. U centralnoj i istočnoj Bosni susnježica i snijeg. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu do 6, a dnevna od 0 do 5, na jugu do 8 stepeni.

Za utorak, 7. decembra, u Hercegovini, na krajnjem sjeveru i sjeverozapadu Bosne očekuje se sunčano uz umjerenu oblačnost. U ostatku Bosne pretežno oblačno vrijeme uz djelimično razvedravanje. U jutarnjim satima ponegdje u centralnoj i istočnoj Bosne može biti slabog snijega. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 5, a dnevna od 0 do 5, na jugu do 9 stepeni Celzijusovih.