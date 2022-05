Kolovozi suvi, mjestimično magla

BANJALUKA - Saobraćaj se jutros u Republici Srpskoj odvija po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima, u kotlinama i duž riječnih tokova mjestimično ima magle u Mrkonjić Gradu i Prijedoru, a u usjecima i pored kamenih kosina mogući su odroni zemlje i kamenja na put, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

U Banjaluci će povodom održavanja svečanog defilea zastava jedinica Vojske Republike Srpske od 17.00 do 20.00 časova biti obustavljen saobraćaj u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Ulice Marije Bursać do Ulice Vuka Karadžića.

Zbog sanacije magistralnog puta Draksenić-Vrbaška saobraćaj je potpuno obustavljen i preusmjerava se na putne pravce Draksenić - Kozarska Dubica - Prijedor i Gradiška - Nova Topola - Laktaši.

Zbog opasnosti od pojave klizišta na regionalnom putu u rejonu Starog Ugljevika prema Glavičicama zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća "Ruding" u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Putnička vozila preusmjeravaju se preko lokalnog puta Modran - Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje - Donja Trnova - Glavičice - Mezgraja. Zabrana se ne odnosi na vozila Rudnika i Termoelekotrane "Ugljevik".

Zbog izvođenja deminerskih radova svaki radni dan od 8.00 do 16.00 časova dolazi do povremenih obustava saobraćaja na dionici Brod na Drini dva - Vrba na lokaciji Tjentište u opštini Foča, i to 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Na putevima Derventa - Žirovina, Crkvina - Modriča i Šešlije - Johovac, Bijeljina - Ugljevička Obrijež, Kotor Varoš - Čelinac, Čelinac - Ukrina, te Rudanka - Doboj, gdje se gradi dionica auto-puta Koridora "Pet ce", saobraćaj je zbog radova usporen ili izmijenjen režim odvijanja.

Zbog oštećenja mosta zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase iznad 10 tona na mostu kralja Aleksandra, preko rijeke Lim, na dionici magistralnog puta granica Brodar-Rudo, a za ostala vozila se ograničava brzina kretanja preko mosta na 20 kilometara na čas.

Do povremenih obustava saobraćaja zbog deminerskih radova dolazi na dionici puta Polje-Podnovlje u mjestu Gornji Božinci kod Dervente od 8.00 do 15.00 časova, i to 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Zbog aktiviranog klizišta saobraćaj se na dionici puta Foča - Goražde u mjestu Filipovići odvija otežano jednom saobraćajnom trakom.

Na regionalnim putevima radi se na dionicama Srbac - Gornja Vijaka - Razboj, Razboj - Tedin Han i Tedin Han - Teslić, te Šipovo - Novo Selo i Jezero-Šipovo.

Na regionalnom putu Bistrica - Podgrab, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija naizmjenično jednom saobraćajnom trakom, a zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini - granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna saobraćaj obustavljen.

Zbog aktiviranih klizišta saobraćaj na putu Ukrina - Gornja Vijaka odvija se jednom saobraćajnom trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Vangabaritni prevoz kreće se pravcem Podvrsnik - LJubinje - Trebinje - Klobuk, Stanić Rijeka - Karuše, Stanić Rijeka - Brod, pa se vozačima savjetuje da voze opreznije i poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na dionici Polje-Podnovlje zbog oštećenja kolovoza, kao i za teretna vozila nosivosti iznad 30 tona na nadvožnjaku na dionici Klašnice dva - Šargovac u mjestu Trn, a na dionici Brod na Drini - Šćepan Polje za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U Federaciji BiH na pojedinim dionicama uz riječne tokove i u kotlinama vidljivost je jutros smanjena zbog magle, i to na širem području Bugojna, Visokog i Gračanice.

Zbog radova na dionici auto-puta A-1 u smjeru Tarčin-Lepenica zatvoreni su tuneli "Vis", "25. novembar" i "Grab", te za vrijeme radova vozila saobraćaju suprotnom stranom auto-puta u dvosmjernom režimu saobraćaja.

Zbog radova na izgradnji pristupnih puteva i raskrsnice za autoput A-1 na snazi je noćna obustava saobraćaja od 1.00 do 4.30 časova na putu Buna-Počitelj u mjestu Ševaš NJive i preusmjerava se preko Domanovića.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu "Skela" tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom, dok se u noćnim časovima obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

U toku su radovi na redovnom održavanju rasvjete u tunelu "Vranduk" na dionici Zenica-Nemila i svakog radnog dana u noćnim satima saobraća se naizmjenično jednom trakom.

U toku su radovi na dionicama Konjic-Jablanica /tunel Crnaja/, Donji Vakuf-Travnik /Komar/, Žepče-Zenica /Golubinja/, Ripač-Dubovsko, Šamac-Orašje /dionica Grebnice-Bazik/ i Stolac-Hutovo /Cerovica/.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.