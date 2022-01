Kovačević: Znanje i kvalitet garancija uspjeha u IT industriji

Od prvog dana do danas, naša vizija je ostala ista - klijentima uvijek nudimo najbolja poslovna rješenja. U skladu s tom vizijom smo i razvijali kompaniju, ulažući u svoje kadrove i ostvarujući saradnju s najvećim svjetskim imenima IT industrije, kaže Gordana Kovačević, direktorica kompanije Prointer ITSS, članice Infinity International Group. Najviši partnerski statusi sa gigantima kao što su Microsoft, SAP, HPE, Cisco, Hyland, Checkpoint, Vmware, VEEAM, Lenovo, Dell, nisu "pali s neba" i rezultat su velikih ulaganja u sve kapacitete. Zato kompanija danas broji 170 zaposlenih, od čega je skoro 80 odsto visokoobrazovanih koji svojim znanjem i entuzijazmom mogu biti ravnopravni takmaci na svjetskom tržištu.

Da li je edukovan i kvalitetan kadar ujedno i glavni uslov za saradnju i partnerstva o kojima govorite?

Sigurno jeste, jer da biste sarađivali s imenima koje sam pomenula, minimalan uslov su kompetencije. Zbog toga smo se od prvog dana trudili da obezbijedimo najbolji mogući kadar koji je kod nas dostupan i da ulažemo u edukaciju svakog zaposlenog. Ako bismo govorili u brojkama, naši zasposleni danas imaju više od 300 međunarodno priznatih sertifikata, koji se odnose na Cisco, HPE, Microsoft, SAP, Hyland, kao i Checkpoint kompetenije. Takav status garancija je kvaliteta usluga na osnovu koje ćete i dobiti i zadržati klijenta. Upravo zato smo uspjeli da svaki posao i svako poslovno rješenje uradimo izuzetno profesionalno, istovremeno ulažući u sam projekat i klijenta. IT industrija svugdje u svijetu tako funkcioniše - ništa ne možete dobiti bez ozbiljnih ulaganja koja su velika stavka u svakom ugovoru.

Ima li na našem prostoru dovoljno kvalitetnih kadrova? Kako do njih dolazite?

Što se ove industrije tiče, na tržištu skoro da i nema gotovih kadrova. Obično je potrebno da nekog sa fakulteta ili nekog sa bar malo operativnog iskustva edukujete i usmjeravate i od njega napravite gotov proizvod, a minimalno ulaganje je dvije godine. Za stabilan, potpuno samostalan i kvalitetan rad nekima treba i pet godina. To dovoljno govori koliko je kompanijama koje su relativno mlade potrebno da ulažu da bi im se investicija vratila. Osim edukacije i, naravno, plate, stručnjacima u našoj branši konstantno morate davati i tehničke izazove, jer većina njih pravu motivaciju ima samo ako im obezbijedite mogućnost da stiču nova znanja i stalno napreduju.

Šta sve to znači krajnjim korisnicima, odnosno klijentima?

Prije svega, to znači da vi, kao korisnik naše usluge, nemate dilemu da li se radi o dobrim i pouzdanim rješenjima. Ako znate da Prointer ima, na primjer, HPE Gold solution status kada su u pitanju rješenja za kompleksne sisteme, isto tako i Gold statuse sa velikanima poput kompanija Microsoft, Dell i Veeam, ili Premier status kod proizvođača Cisco, najvećeg svjetskog brenda kada je u pitanju komunikaciona oprema, i da ne nabrajam sve ostale, onda ste sigurni da ste kao klijent dobili ono najbolje. Isto tako, uspjeli smo da dostignemo Silver status kod američke kompanije Hyland, čija se rješenja u oblasti softvera i aplikacija nalaze u gornjem kvadrantu Gartnerove liste. To znači da se radi o kompaniji čija rješenja ispunjavaju sve standarde što se tiče bezbjednosti, funkcionalnosti, profesionalnosti, znanja i širine portfolija. Recimo, u Evropi ćete na prste jedne ruke nabrojati kompanije koje su dostigle nivo da sa njima sarađuju, odnosno da njihova rješenja adekvatno implementiraju. Mislim da to najbolje govori do kog nivoa smo stigli.

Da li vaši klijenti to prepoznaju?

Prepoznaju, jer mi smo sa svakim projektom i u njih ulagali, kako bi rješenje koje su preuzeli na najbolji i najkvalitetniji način iskoristili. Recimo, implementacijom rješenja njemačkog SAP-a, sa kojim takođe imamo status Gold partnera, tržišna ili berzanska vrijednost vaše kompanije raste. Zato su SAP rješenja ona koja se najčešće upotrebljavaju u kompleksnim sistemima, u proizvodnji, disitribuciji, saobraćaju, automobilskoj industriji i to svugdje u svijetu. Baveći se geoprostornim rješenjima, opet smo se oslanjali na najbolje - kompaniju Esri koja je najveći svjetski brend u toj oblasti i uspjeli smo da na toj platformi razvijamo i naša rješenja i proizvode. Jedno od najvećih priznanja kompaniji je da su njena rješenja prihvaćena, upotrebljiva i korisna u svakom smislu te riječi.

Šta je ono što biste "prepoznali" kao najznačajnije?

Mnogo toga što smo uradili bilo je značajno i korisno. Nažalost, nekad su takvi projekti i predmet politizacije u javnosti, ali se vrlo brzo pokaže koliko je to bilo neosnovano. Recimo, projekat eBeba bio je pun pogodak, a rezultat je našeg vlastitog rada i razvoja. Sada ga koriste sve bolnice i nema djeteta i roditelja koji u nekoliko klikova ne mogu dobiti sve potrebne podatke. Slično je i sa smart rješenjima u javnoj rasvjeti koja kontrolišu potrošnju energije, pa do pametnih rješenja za parkinge koje smo implementirali u Banjaluci - dakle sve su to stvari koje pomažu svakom čovjeku. Takođe, posebno smo ponosni na SAP rješenja u Poreskoj upravi RS koja su unaprijedila ne samo njihovo poslovanje, već i status njihovih klijenata. Uložili smo mnogo truda i rada, jer se radi o specifičnom rješenju možda i u čitavoj Evropi. To je za naše inženjere bilo izuzetno izazovno i zahtjevno, ali smo došli do rješenja koje, bez imalo skromnosti, možemo ponuditi bilo gdje u okruženju.

Jesu li u planu još neka slična rješenja?

Trenutno radimo na projektu uvođenja čitavog informacionog sistema u preduzeću Šume Republike Srpske, a radi se o nekoj vrsti rješenja koje bismo mogli nazvati "ključ u ruke". Dakle, radi se o DMS i ERP sistemu, uz serversku i mrežnu infrastrukturu, što znači da će to preduzeće uskoro imati savremeni informacioni sistem koji će omogućiti praćenje svih podataka iz cjelokupnog poslovanja. Takođe, sa delegacijom Evropske unije u BiH radimo na jednom velikom projektu za Upravu za indirektno oporezivanje BiH. Mnogobrojni su pojekti na kojima se svakodnevno radi, od vlastitih softverskih rješenja do implementacije rješenja svjetskih kompanija, a do svega toga smo stigli svojim znajem, iskustvom i kvalitetom.