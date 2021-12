Krug podrške prikupio preko 54.000 KM za prevenciju karcinoma dojke

U cilju osnaživanja zdravlja žena i borbe protiv karcinoma dojke, i ove je godine UniCredit u BiH nastavio svoju roze misiju i ostao posvećen djelovanju kroz inicijativu "Moj krug podrške", ističući važnost brige o zdravlju i preventivnom djelovanju, ali i pružajući mogućnost da svi daju svoj doprinos podizanju svijesti o ovoj opakoj bolesti.

U prethodnom periodu svi korisnici UniCredit Visa kartica bili su u prilici podržati inicijativu korištenjem Visa kreditnih kartica UniCredit Bank, s obzirom na to da su za svako plaćanje navedenim karticama, UniCredit Bank u BiH i Visa izdvajali 1KM u fond "Zajedno smo jedno", te prikupili iznos od preko 54.000 KM.

Prikupljena sredstva su osigurala besplatne mamografske preglede širom Bosne i Hercegovine, uz poštovanje propisanih higijensko-epidemioloških mjera, a tokom 11 Dana zdravlja dodatno su uvedene su i omogućene konsultacije s ginekologom, kao i edukacije o drugim ženskim karcinomima, te je više od 80 žena dobilo i besplatan PAPA test.

Otkrivena su 2 karcinoma dojke, a više od 50 žena je upućeno na dodatne preglede, shodno otkrivenim promjenama u tkivu, što je potvrda važnosti prevencije i blagovremene reakcije kojom su spašeni životi ovih žena.

Nela Hasić, regionalna direktorica Udruženja "Think pink – Zajedno smo jedno" ovom prilikom je izjavila: "Iako smo se krajem prošle godine nadali i očekivali da će situacija u 2021. godini u vezi s pandemijom biti bolja, nažalost tekuća godina je globalno bila izuzetno teška, što nas je ponukalo i dalo nam snage da još odlučnije nastavimo s našom misijom, jer karcinom dojke je, nažalost, još uvijek oboljenje koje odnosi najviše života među ženama. Iako je većina preventivnih zdravstvenih pregleda u državi odgođena, u sklopu projekta 'Moj krug podrške' i zahvaljujući podršci kompanija UniCredit i Visa, tokom mjeseca septembra i oktobra 2021. organizovali smo i održali Dane zdravlja širom Bosne i Hercegovine i nastavili s pružanjem podrške onima kojima je to najpotrebnije. Istinski zahvaljujem UniCredit Bank u BiH i kompaniji Visa što su i ove godine prepoznali važnost ove misije i kao društveno–odgovorne kompanije podržali naše aktivnosti."

Maida Slatina Mehmedagić, menadžer poslovnog razvoja u kompaniji Visa za region jugoistočne Evrope je istakla: "Veliko nam je zadovoljstvo što smo i ove godine podrškom udruženju 'Think pink – Zajedno smo jedno' uspjeli da dopremo do velikog broja žena i pružimo im mogućnost da preventivno djeluju ili, pak, načine važan korak ka ozdravljenju kroz inicijativu 'Moj krug podrške'. Zahvalila bih se našim partnerima iz UniCredit banke i korisnicima Visa kartica koji su s velikom posvećenošću pristupili ovoj zajedničkoj misiji da vratimo zdravlje na vrh liste prioriteta. Cilj kompanije Visa je da povezuje. Upravo to smo i uradili, djelovali solidarno i nadam se da smo doprinijeli pozitivnoj promjeni u zajednici čiji smo dio."

Kroz niz aktivnosti od početka inicijative, UniCredit u BiH je želio skrenuti pažnju i podići svijest o važnosti prevencije i brige o ženskom zdravlju. Kao znak podrške i vid podsjetnika, tokom mjeseca oktobra zamijenjena je prepoznatljiva svijetlo plava boja banke, te su korporativni materijali i mobilne aplikacije m-ba i m-bank obojene u roze boju.

Svi zaposleni u filijalama i u Centralama UniCredit Bank a.d. Banja Luka, nosili su roze vrpcu i na taj način iskazali svoju podršku ovoj inicijativi, dok su radnici UniCredit Bank d.d. Mostar posljednji petak u mjesecu oktobru obilježili nošenjem roze boje na posao i dali svoj doprinos podizanju svijesti o važnosti zdravlja žena.

Napominjemo da je UniCredit BiH tim na platformi www.raceforthecure.eu prikupio i značajna novčana sredstva i podržao Trku/šetnju za ozdravljenje koja je održana 3. oktobra.

Trčalo se i šetalo u ime roze misije u svim gradovima gdje UniCredit djeluje u Bosni i Hercegovini. Nekoliko zaposlenih u UniCredit Bank a.d. Banja Luka je svoje učešće na Banjalučkom maratonu posvetilo upravo ovoj inicijativi, dio radnika UniCredit Bank d.d. Mostar oformilo je svoje timove i zaputilo se ka planinama, gdje se naročito ističe uspon na Veliku Vlajnu, najveći vrh Čabulje (1780 m), dok je dio radnika učestvovao i u završnom događaju i simboličnoj šetnji Vilsonovim šetalištem u Sarajevu.

Anita Grabner, članica Uprave UniCredit Bank a.d. Banja Luka zadužena za Ljudske resurse povodom aktivnosti u sklopu inicijative "Krug podrške" izjavila je: "Kao žena, imam potrebu i odgovornost da istaknem koliko je važno da svaka od nas vodi računa o svom zdravlju. Ponosna sam što su naši zaposleni još jednom podržali 'Krug podrške' i pokazali visok osjećaj solidarnosti prema ranjivim kategorijama društva. Drago mi je da je UniCredit Bank a.d. Banja Luka, kao dio ove važne misije usmjerene na očuvanje zdravlja, poslala poruku da su zdravlje i prevencija na prvom mjestu. Vjerujemo da bismo poslovali dobro, važno je da činimo dobro, a kao dio UniCredit-a uvijek nastojimo da prepoznamo važne akcije i da činimo pravu stvar."

"Naša je odgovornost i misija djelovati društveno odgovorno i probuditi svijest o važnosti ove teme. Krug podrške je prilika da odgovorimo na potrebe našeg društva, te da zajedno s našim zaposlenim i klijentima podižemo svijest o važnosti zdravlja. Izdvajanjem sredstava u ovu svrhu dajemo mogućnost prevenciji koja spašava živote. Život nam je svima važan, a ovakvim inicijativama potvrđujemo da smo dio rješenja!", dodala je Amina Mahmutović, predsjednica Uprave UniCredit Bank d.d. Mostar.