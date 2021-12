MUP USK prima još 108 policajaca

BIHAĆ - Ministarstvo unutrašnjih poslova USK raspisalo je konkurs za prijem 108 policajaca, a njihovim prijemom se žele kadrovski ojačati ovdašnje policijske snage koje se posljednjih godina susreću s povećanim obimom policijskih poslova.

Prijem novih policajaca, kako kaže Arijana Šabić, sekretarka MUP-a USK, vršiće se prema novom pravilniku koji je nedavno donesen, a njime se nastoji povećati nivo transparentnosti kada se radi o odabiru kandidata.

"Pravilnik podrazumijeva organizovanje pismenih testova za kandidate i ispit opšteg znanja, kao i poznavanja pravne oblasti koja se tiče obavljanja policijskih poslova. Također, novost je da, u odnosu na dosadašnje procedure, uslov za prijem kandidata neće biti morfološke osobine, poput recimo visine i težine, kakva je praksa bila do sada. Kada prođu test opšteg znanja, kandidati se podvrgavaju testu fizičkih sposobnosti", istakla je Šabićeva.

Ona je dodala kako dugo godina, zbog finansijskih problema, nije bilo prijema novih policajaca, ali da su sada za to stvoreni potrebni ekonomski preduslovi. Na javni poziv mogu konkurisati kandidati starosti od 18 do 27 godina sa završenom srednjom školom, bez obzira na pol, a konkurs je otvoren do 2. januara iduće godine.

Prema riječima Adnana Beganovića, portparola MUP-a USK, potrebu za policijskim kadrom imaju policijske stanice u svim ovdašnjim gradovima i općinama.

"U Bihaću nam nedostaje 16 policijskih izvršilaca, u Cazinu 27, Sanskom Mostu, 24, Velikoj Kladuši i Bosanskoj Krupi po 14, Ključu pet, Bužimu četiri i Bosanskom Petrovcu jedan izvršilac", kazao je Beganović.

Prema njegovim riječima, na ovaj način neće biti ispunjene sve potrebe za policijskim kadrom, jer se procjenjuje da Unsko-sanskom kantonu nedostaje ukupno 300 policijskih službenika. Inače, zbog migrantske krize, u posljednjih nekoliko godina broj intervencija i slučajeva s kojima se suočava policija neuporedivo je veći nego ranije. Situaciju komplikuje i to što je veliki broj policijskih djelatnika na bolovanju ili se zbog invalidnosti ili drugih razloga ne mogu angažovati kada se radi o rizičnim poslovima.