Mladi SPS: Neophodno vraćanje apsolventskog staža, spreman prijedlog za izmjene zakona

Milan Unčanin, predsjednik Foruma mladih Socijalističke partije Srpske - SPS ističe da će poslanička grupa njegove partije u Narodnoj skupštini Republike Srpske predložiti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koji je usvojen prošle godine, a cilj je vraćanje apsolventskog staža, čije ukidanje je stvorilo velike probleme kako kod studenata, tako i na skoro svim organizacionim jedinicama univerziteta u Srpskoj.

"Dosadašnji institut apsolventa, novi zakon je zamijenio sa kategorijom "obnavljač četvrtregodine". Problem se dalje širi zbog oskudnog definisanja tog termina, što dalje govori da je obnavljač četvrte godine ili po starom apsolvent, sada isto što i obnavljač bilo koje druge godine. To nije sve, samim tim što više nemamo institut apsolventa, nemamo više ni apsolventske rokove. Dalje nam to govori, da su studenti, koji su odslušali sva predavanja, uskraćeni za čak četiri ispitna termina. Naravno, zakonodavac mogućnost upisa apsolventskog staža nije dao ni studentima drugog ciklusa (mastera), pa su i oni ostali uskraćeni za isti broj rokova. Ukidanjem navedenog instituta u zakonu, nastali su i dodatni troškovi za studente. Do sada, plaćanje upisa apsolventskog staža iznosilo je 42 KM po semestru, a od primjene novog zakona na navedeni iznos dodaje se i 27.5 KM po svakom predmetu koji student prenosi u tzv. "obnovu četvrte godine" - ističe Unčanin.

Poslanička grupa SPS uz pomoć Milana Unčanina i studenata iz Foruma mladih SPS sastavila je izmjenu zakona, koja će studentima vratiti pogodnost iz starog zakona, naravno, ako najmanje 42 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske to prihvate. Predsjednik Foruma mladih SPS pozvao je studente da uzmu aktivno učešće u rješavanju ovog problema, te da svojim idejama i sugestijama utiču da novo rješenje bude što bolje i kvalitetnije.

"Ova izmjena je korisna za sve studente javnih univerziteta, smanjuje nam troškove školovanja za ne tako mali iznos, i pored toga, daje nam veću mogućnost da što prije završimo osnovne ili master studije. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju biće upućen u Narodnu skupštinu Republike Srpske kao prijedlog poslaničke grupe SPS, a zatim će biti razmatran od strane nadležnog odbora NSRS, a ako to prođe, možemo se nadati da će ga studenti uskoro vidjeti i na dnevnom redu sjednice Skupštine", istakao je Unčanin.