Mladima u BiH prodaju švercovani duvan za nargilu

SARAJEVO - Posjećivanje šiša barova sve je popularniji trend među omladinom u BiH, što je, prema riječima stručnjaka, alarm za oprez, a u prilog tome govori i činjenica da su nadležni pronašli švercovani duvan, odnosno aromu za nargilu.

Kako je "Nezavisnim novinama" potvrđeno iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, za deset mjeseci prošle godine zaplijenjeno je 192,56 kg ovakve arome, čija je vrijednost procijenjena na 43.887 maraka.

"Na tržištu BiH u posljednje vrijeme primjetna je zastupljenost korištenja duvana za nargilu, a čemu u prilog ide i činjenica da se otvaraju tzv. šiša barovi u kojima se ona konzumira. U tom smislu, zadnje aktivnosti Sektora za provođenje propisa pokazuju da je na tržištu BiH zastupljeno i korištenje krijumčarenog duvana za nargilu", naveli su iz UIO BiH.

Dodaju da su službenici Sektora za provođenje propisa u 2021. godini privremeno oduzeli određenu količinu takvog duvana, a koji je prokrijumčaren u BiH.

"Također, zajedničkim aktivnostima sa carinskim administracijama Hrvatske i Srbije ostvarili smo značajne rezultate po pitanju sprečavanja krijumčarenja duvana za nargilu", rekao je za "Nezavisne novine" Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju u UIO BiH.

Darko Marković, nacionalni koordinator za kontrolu duvana RS, naglašava opasnost pušenja nargile, a posebno je, kako navodi, opasno što nargilu konzumiraju mladi.

"Nažalost, to je trend - raširen u azijskim zemljama, ali je sticajem okolnosti došao i na Balkan i ovdje se koristi. To ja vidim kao neku vrstu mode, međutim ne mora svaka moda da bude dobra", ističe Marković za "Nezavisne novine". On također navodi da štetni produkti, koji nastaju sagorijevanjem duvanskog lista, napadaju svaku ćeliju ljudskog tijela te dugotrajnom upotrebom

izazivaju čak i neke od najtežih bolesti - karcinom usne šupljine, jezika, karcinom pluća i slično. "Postoje razni oblici, ubace se razni pojačivači okusa - vanila, čokolada, pa to bude slatkasto, ali vi tamo vidite čist dim i vi to udišete. To je isto upotreba duhana, kao i cigarete, samo drugi oblik", zaključuje Marković za "Nezavisne novine".

Iz Omladinskog pokreta "Revolt" Tuzla za "Nezavisne novine" kazali su kako konzumiranje nargile među mladima ne predstavlja toliko individualnu želju, koliko način zabave i trend koji se prati pod parolom "kad mogu svi, zašto ne bih i ja".

"Tu je za rasprostranjenost nargila barova, te za mišljenje mladih prema kojemu je nargila vjerodostojna zamjena cigaretama i kao takva, manje opasna, glavni krivac društvena prihvatljivost, a zatim i nedostatak informiranosti", dodaju iz "Revolt" omladinskog pokreta.

Da mladima nargila predstavlja samo "foru" i da je konzumiraju prvenstveno iz zabave, za "Nezavisne novine" su potvrdili Esma Mukić iz Jajca, Nermin Alić iz Srebrenika te Amir Mujkanović iz Brčkog.

Esma je, kako kaže, šišu mnogo intenzivnije koristila u periodu prije oko godinu dana te joj, osim neke vrste uživanja sa društvom, nije predstavljala ništa značajno.

"Često bih poslije šiše imala jake glavobolje i to je glavni razlog mog smanjenog konzumiranja. Danas je došlo vrijeme da ne možeš popiti kafu, a da nije neka vrsta dima uz to. Ali, ako će se posjetiti šiša bar jednom u mjesec dana, zašto da ne", navodi Esma Mukić.

Ni Nerminu Aliću ova vrsta uživanja ne predstavlja ništa značajno, jer, kako kaže, može da je i ne konzumira. "Obično na šišu idem kako bih se malo opustio, ako sam imao naporan dan na poslu i slično, a to je dva do tri puta sedmično", priča Alić za "Nezavisne novine".

Amir Mujkanović, kao i Nermin, nargilu puši po nekoliko puta sedmično, a rjeđe, kako kaže, i po nekoliko puta u mjesecu.

"Pušim je više iz neke fore, jer je to od prije nekoliko godina postalo kod nas popularno, pa, eto, kao mi pratimo trendove. Kako ono kažu, ne pijem i ne pušim pa nekada konzumiram nargilu, čisto radi reda - da ruke budu zauzete", ističe Mujkanović.