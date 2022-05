M:tel u još jednoj akciji humanosti

Kompanija m:tel, dobro poznata po tome što podržava, ali i sama realizuje mnoge humane aktivnosti, ponovo je odgovorila na molbu za pomoć - porodici iz Ramića.

Na molbu Centra za socijalni rad Banjaluka, m:tel je donirao paket sa školskim priborom, igračkama, odjećom i obućom za šestogodišnjeg dječaka iz Ramića.

Predstavnici Centra i kompanije m:tel su 12. maja posjetili ovu porodicu, uručivši im paket. Kako je navela Milica Kondić, portparol kompanije, ove i ovakve aktivnosti praksa su kompanije m:tel godinama unazad.

"Humane akcije nas uvijek podsjećaju na to koliko je važno da pomažemo kad god smo u prilici da to učinimo, ali i da osvijestimo činjenicu koliko mnogo to zapravo znači za ljude koji nisu u mogućnosti da priušte sebi najosnovnije stvari potrebne za život", rekla je Milica Kondić, naglasivši da je današnja posjeta porodici iz Ramića pozitivan primjer saradnje državnih institucija s kompanijama i privrednim sektorom uopšte.

Iako u stanju socijalne potrebe, utisak i osjećaj koji se može ponijeti iz ove porodice je ljubav, što je zaista najvažnije, i što potvrđuju navodi iz Centra za socijalni rad: "Dijete ne posjeduje igračke, niti druga didaktička sredstva potrebna za adekvatan razvoj, ali je veoma darovito i zrelo za svoj uzrast zahvaljujući brizi i ljubavi svojih roditelja".

Upravo iz tog razloga, još je veće zadovoljstvo pomoći i biti dio ovakvih humanih aktivnosti", navode iz kompanije m:tel.