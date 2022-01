Na defileu za Dan Republike 2.800 ljudi

BANJALUKA U toku su posljednje pripreme za obilježavanje Dana Republike Srpske, povodom kojeg će aktivnosti biti organizovane tri dana, a u najatraktivnijem dijelu, svečanom defileu, koji će biti organizovan u Banjaluci u nedjelju u podne, učestvovaće 2.800 ljudi, potvrđeno je za "Nezavisne novine".

Uz oko 2.000 pripadnika civilnog sektora, Ulicom kralja Petra Prvog Karađorđevića ponosno će prošetati i više od 800 policajaca, koji će pokazati dio svoje opreme, uključujući i despote, a učestvovaće i konjica.

Centralnom banjalučkom ulicom, od zgrade Narodnog pozorišta RS do Trga Krajine, proći će i brojni sportski klubovi, veterani, boračka, te ostala udruženja od posebnog značaja, a očekuje se da će sve to posmatrati na hiljade građana.

Na snazi će biti posebne mjere bezbjednosti. Biće zabranjeni prevoz eksplozivnih materija te podizanje dronova, ali i održavanje vatrometa bez odobrenja MUPa.

"Apelujemo na sve koji će dolaziti da pored sebe imaju identifikacioni dokument, da ne nose velike torbe, ruksake i slično", rekla je Mirna Miljanović, načelnica Odjeljenja za odnose s javnošću MUPa Srpske, te potvrdila da će generalna proba biti upriličena dan ranije i veliki broj građana će moći da dođe da vidi i taj dio.

Dakle, program će trajati u subotu, nedjelju i ponedjeljak u više gradova Srpske i Brčko distriktu, pa će tako prvog dana vikenda, s početkom u 18 časova, biti održana svečana akademija u Sportskoj dvorani "Borik" Banjaluka.

Kako je saopšteno iz Kabineta predsjednice Srpske, za subotu, u 10 časova predviđeno je polaganje vijenaca na Spomenik palim borcima Vojske RS, a planirane su aktivnosti i u drugim gradovima. Recimo, u Modriči delegacija Srpske položiće vijenac na spomenobilježje bivšeg predsjednika Srpske Milana Jelića.

U Banjaluci, 8. januara, u 12 časova, delegacija Kabineta predsjednice Republike položiće cvijeće na Spomenik banjalučkim bebama na Trgu srpskih junaka.

Istog dana, u Koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor predviđena je dodjela odlikovanja zaslužnim institucijama i pojedincima. Za 18 časova planirana je svečana akademija povodom Dana Republike u Sportskoj dvorani "Borik".

U nedjelju, 9. januara, patrijarh Porfirije boraviće u Banjaluci, gdje će služiti svetu arhijerejsku liturgiju u Hramu Hrista Spasitelja s početkom u devet časova.

U podne će, dakle, biti upriličen svečani defile u Banjaluci, a u 19 časova veliki vatromet uz koncert Policijskog orkestra MUPa Republike Srpske na platou ispred Palate Republike. Dan kasnije, odnosno u ponedjeljak, s početkom u 11.30, predviđeno je obilježavanje Dana Republike u Brčko distriktu.

Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, potvrdio je da na proslavu Dana Republike Srpske 9. januara, kada se slavi 30 godina njenog postojanja, dolaze predstavnici Rusije, Kine, Srbije, te istakao da će ove godine biti još više gostiju i prijatelja koji su privrženi pravu da Srpska bude ono što jeste.

On je naglasio da je do famozne odluke "inkvizicionog i antisrpskog" Ustavnog suda BiH koja se tiče 9. januara na obilježavanje Dana Republike Srpske dolazio i visoki predstavnik, a da se nakon te odluke sve promijenilo.

"Kada su ukidali Dan Republike Srpske, rekli su da to vrijeđa osjećanje muslimana. To nije tačno! Skupština se desila, slučajno ili namjerno, 9. januara 1992. godine na vjerski praznik posvećen Svetom prvomučeniku i arhiđakonu Stefanu. Mi ostajemo pri tome, to je činjenica", izjavio je Dodik.

Aleksandar Savić, predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske, čestitao je svim pravoslavnim vjernicima u Republici Srpskoj, institucijama Srpske, a posebno borcima, ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca predstojeći Božić i Dan Republike Srpske.

"Uvjeren sam da ćemo naše praznike s ponosom proslavljati još dugi niz godina u miru i u slobodi", istakao je Savić.

Predsjednica Udruženja žena žrtava rata Srpske Božica Živković Rajilić kaže da je Srpska zaštita srpskog i svih naroda koji s njim žive i treba da traje vječno.

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić izjavio je da se prošla godina za Srpsku pokazala kao prelomna u smislu formiranja svijesti o tome da je Srpska jedini način da srpski narod živi u slobodi.