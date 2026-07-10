Neuroth: Zašto je slušanje na oba uha ključno za bistar um i kvalitetan život

Sposobnost mozga da zvuk obrađuje istovremeno iz oba uha – nije luksuz, već temelj jasnog razumijevanja govora, orijentacije u prostoru i očuvanja kognitivnog zdravlja.

Stručnjaci upozoravaju: kada je oštećenje sluha prisutno na oba uha, rješenje treba tražiti za oba uha. Mnogi od nas prvo primjete da nešto nije u redu sa sluhom kada počnu da "izmišljaju" riječi u razgovoru za stolom, kada moraju da zamole sagovornika da ponovi rečenicu, ili kada televizor odjednom postane "preglasan" za ostatak porodice. Ako vam je ovo poznato, ili imate nekoga kod kuće ko prolazi kroz isto, vrijedi razumjeti zašto sluh nikad nije priča samo o jednom uhu.

Šta je binauralno slušanje i zašto je važno

Naš mozak je dizajniran da prima zvuk iz dva izvora istovremeno - iz lijevog i desnog uha - i da te dvije informacije spaja u jednu jasnu, prostorno orijentisanu sliku zvuka. Ovaj proces zove se binauralno slušanje i on je taj koji nam pomaže da pratimo razgovor i kada je bučno oko nas. Zahvaljujući njemu prepoznajemo otkuda dolazi zvuk i doživljavamo ga prirodno, u svoj njegovoj dubini.Kada je sluh oslabljen samo na jednom uhu i ostane neliječen, ili kada osoba nosi samo jedan slušni aparat dok joj je sluh oštećen na oba uha, mozak gubi tu ravnotežu. Osobe koje čuju na oba uha manje se zamaraju tokom razgovora, lakše prate konverzaciju kada je više sagovornika, ostaju koncentrisanije tokom dana i osjećaju veću sigurnost u komunikaciji sa drugima.

Šta se dešava kada mozak ne čuje ravnomjerno

Ono što mnogi ne znaju jeste da nagluhost, ako se ne tretira na pravi način, traži dodatni napor od mozga. Osobe koje su nagluhe trošе više energije na slušanje, a ta energija se uzima od drugih kognitivnih funkcija – onih istih funkcija koje koristimo za pamćenje, koncentraciju i snalaženje u svakodnevnim situacijama. To objašnjava zašto se mnogi ljudi sa oštećenim sluhom osjećaju umorno i iscrpljeno nakon porodičnog ručka ili dužeg telefonskog razgovora – njihov mozak je cijelo vrijeme "radio prekovremeno" da bi sklopio ono što čuje.

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Upravo zbog toga liječenje gubitka sluha na oba uha – kada je oštećenje prisutno na oba uha – nije samo pitanje udobnosti, već pitanje koliko energije i mentalne jasnoće osoba ima na raspolaganju za ostatak dana.

Veza sa kognitivnim zdravljem potvrđena naukom

Ova veza između sluha i mozga nije samo iskustvena, već i naučno potvrđena. Najveća studija ovog tipa do danas, sprovedena na Univerzitetu Južne Danske, pokazala je da osobe sa težim gubitkom sluha imaju do 20% veći rizik od demencije u odnosu na one koji normalno čuju. Istraživanje je takođe pokazalo da je rizik od demencije bio 20% veći kod osoba s gubitkom sluha koje nisu nosile slušni aparat, u poređenju sa osobama normalnog sluha – a samo 6% kod onih koji su koristili slušni aparat, što potvrđuje da pravovremeno i adekvatno korištenje slušnih aparata može odgoditi ili spriječiti razvoj demencije.

Šta ovo znači za vas i vaše najbliže

Ako ste primijetili prve znake slabljenja sluha kod sebe, ili živite sa osobom kojoj je teško da prati razgovor u porodičnom okruženju, važno je znati da rješenje rijetko leži u "samo jednom aparatu". Ako je gubitak sluha prisutan na oba uha, samo dva slušna aparata koja zajedno rade kao što mozak prirodno radi – može vratiti osjećaj sigurnosti, lakšeg razumijevanja i manje zamora. Zbog toga Neuroth trenutno nudi 10% popusta na drugi slušni aparat,uz istovremenu kupovinu dva slušna aparata, čime binauralno rješenje postaje pristupačnije svima kojima je potrebno.

O kompaniji Neuroth

Neuroth je austrijski lider na polju sluha i slušnih aparata već 119 godina, koji u Bosni i Hercegovini posluje na 13 lokacija. Provjera sluha i savjetovanje sa slušnim akustičarima u Neuroth slušnim centrima su potpuno besplatni. Testiranje sluha obavlja se u specijalno dizajniranim slušnim kabinama na audiometrima najnovije generacije, traje oko 60 minuta i potpuno je bezbolno, a moguće ga je zakazati putem besplatne info linije 0800 3 0607 ili na sajtu neuroth.com. Slušni aparati mogu se besplatno isprobati do 14 dana, uz mogućnost plaćanja na rate. Za korisnike koji se odluče na kupovinu dva slušna aparata istovremeno, aktuelan je popust od 10% na drugi aparat.