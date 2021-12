Nova priznanja za Infinity grupaciju i njene članice

Biti pouzdan poslovni partner, između ostalog znači izdvojiti se iz konkurencije, zadržati zaposlene i obezbijediti im poslove za budućnost. Sve to je i ove godine uspjela da ostvari kompanija Prointer ITSS, članica Infinity International Group sa sjedištem u Banjaluci, čime je zaslužila još jedno značajno priznanje - sertifikat Pouzdanost, koji dodjeljuju Poslovne novine i agencija LRC.

Natprosječni rezultati, uz ispunjavanje prilično strogih kriterijuma u poslovanju, rezultat su, na prvi pogled, jednostavnog recepta. Graditi tim, edukovati kadar i klijentima uvijek nuditi inovativna i kvalitetna rješenja koja će im unaprijediti poslovanje, misija je ove kompanije, sa pozicijom IT lidera u Bosni i Hercegovini.

"Činjenica je da nije lako ići u korak sa modernim tehnologijama koje se sve brže mijenjaju i sve više napreduju, ali upravo zato mi nikad nismo odustali od kontinuiranog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih uz praćenje novih trendova, jer je to sigurna investicija za budućnost. Iz godine u godinu imamo sve više stručnjaka koji stalno unapređuju svoja znanja i stiču sertifikate i licence iza kojih stoje vodeći, globalni IT lideri. Upravo to najviše i jača poziciju kompanije kakva je Prointer i zato smo uvijek prepoznati", kaže Gordana Kovačević, direktorica Prointera.

O toj poziciji svjedoči još jedno prestižno priznanje - Prointer se, sa još dvije kompanije iz svoje grupacije, u izboru Poslovnih novina ove godine svrstao i među 100 najvećih u BiH. Status najvećih, tačnije onih koji čine okosnicu domaće privrede, zaslužili su i Infinity International Group i još jedna njena članica - kompanija Kaldera iz Laktaša.

Grupacija, nastala sa željom i vizijom da bude kvalitetnija, drugačija i konkuretnija na regionalnom i evropskom tržištu, okupila je vodeće domaće kompanije u oblasti informacionih tehnologija i energetike. Inovativni pristup biznisu rezultirao je i širenjem Infinity grupacije na tržišta Sjeverne Makedonije i Crne Gore.

"To je, ujedno, i rezultat hrabre odluke da se dokazani kvalitet, znanje i resursi svih članica grupacije poslože tako da mogu da pariraju i najvećima u svijetu. Objedinjavanjem potencijala i udruživanjem brzorastućih industrija, pokazali smo da se može i drugačije raditi i da se zajedničkim snagama može napraviti i ono što se dosad činilo nemogućim. Kompanije iz naše grupacije već su realizovale više od tri hiljade značajnih projekata u oblasti informacionih tehnologija i energetike i to dovoljno govori o njihovom kvalitetu i znanju", naglašava Bojan Vujić, predsjednik Uprave IIG i dodaje da je upravo kvalitet presudio da se među 100 najvećih nađu čak tri članice ove grupacije.

Sve ono što su domaći inženjeri napravili, prije svega u oblasti srednjeg napona koji je energetski krvotok svake države, među najbolje je svrstalo i kompaniju Kaldera iz Laktaša, članicu IIG i dugogodišnjeg lidera u energetskom sektoru BiH.

"Kao ovlašćeni distributer i partner Simensa, uz stručan kadar i tehnologije usklađene sa evropskim i svjetskim normama, kompanija sa 30 godina staža i dokazanim kvalitetom već odavno je prevazišla tržiše BiH. O tome svjedoče brojni, uspješno realizovani poslovi u regionu, a preko italijanskih partnera, primakli smo se i tržištu Indije i Portugalije. Od srednjenaponskih postrojenja do ulaganja u obnovljive izvore energije, gradimo koncept samoodrživosti, konkurentnosti i liderstva", ističe Savo Minić, direktor Kaldere.

Biti u društvu 100 najvećih, novi je doprinos liderskoj poziciji Infinity grupacije i njenih članica u kojima svoju karijeru gradi oko 500 zaposlenih. Među njima je više od 100 inženjera i stručnjaka sa tri stotine međunarodno verifikovanih sertifikata i upravo su oni, naglašavaju u Infinity grupaciji, okosnica svih planova i priznanja.