Nove mjere u Srpskoj: Skraćena izolacija i radno vrijeme kafića

BANJALUKA - Republički štab za vanredne situacije održao je danas, u Banjaluci, 107. sjednicu, na kojoj je donio Zaključak kojim je, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama, dao preporuku Vladi RS da donese Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovida-19.

"Predloženim izmjenama, ograničava se radno vrijeme svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira na to da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i dr.) u periodu od 6.00 do 24.00 časa, dok će u skladu sa Uredbom noćni klubovi moći i dalje obavljati djelatnost u vremenu od 6.00 do 2.00 časa narednog dana. Izuzetno, ako je aktom jedinice lokalne samouprave propisano kraće radno vrijeme, primjenjivaće se radno vrijeme propisano aktom jedinice lokalne samouprave", navodi se u saopštenju Štaba.

Kako se dodaje, istim Zaključkom, Republički štab za vanredne situacije nalaže Ministarstvu unutrašnjih poslova, te Republičkoj upravi za inspekcijske poslove i organima jedinica lokalne samouprave zaduženim za poslove inspekcije i komunalne policije da vrše kontrole pridržavanja i provođenja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovid 19 i o tome dostave izvještaj Stručno - operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije dva puta sedmično.

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovid 19 stupiće na snagu nakon što je usvoji Vlada Republike Srpske, odnosno narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasinku Republike Srpske.

"Takođe, Štab je konstatovao da su ispunjeni uslovi za početak nastave u drugom polugodištu u svim osnovnim i srednjim školama u Srpskoj, 24. januara 2022. godine, kako je ranije planirano. U skladu sa Uredbom o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovid 19, škola, đački dom i gradski/opštinski štabovi za vanredne situacije jedinica lokalnih samouprava u RS, obavezni su da prate i redovno obavještavaju Ministarstvo prosvjete i kulture o epidemiološkoj situaciji, te da ukoliko bude potrebno dostave prijedlog za obustavljanje nastave u školama i prelasku na odvijanje nastave na daljinu, odnosno drugačijeg načina smješataja u đačkim domovima", dodaje se u saopštenju.

Štab se danas upoznao sa Informacijom o prijedlogu izmjene Uputstva za određivanje mjere karantina i izolacije i definiciju slučaja kovid-19 u RS Instituta za javno zdravstvo RS.

"U skladu sa preporukama međunarodnih organizacija, praksom u drugim zemljama, te karakteristikama kliničke slike slučajeva kovida-19 u toku petog talasa širenja ove bolesti, među ključnim izmjenama Uputstva su ukidanje obaveze karantina za osobe koje su primile buster dozu vakcine protiv kovida-19, a bile su u kontaktu visokog rizika sa potvrđenim ili vjerovatnim slučajem kovid-19. Takođe, predviđeno je i skraćivanje perioda izolacije za osobe koje su potvrđeni ili vjerovatni slučaj, a vakcinisane su sa dvije ili tri doze vakcina protiv kovida-19, na sedam dana (uz ispunjen uslov da najmanje 48 sati nemaju povišenu temperaturu bez korištenja antipiretika i da imaju značajno poboljšanje ostalih simptoma)", navodi se u saopštenju.

Štab je zadužio Institut za javno zdravstvo RS da zdravstvenim ustanovama dostavi detaljno Uputstvo sa svim predloženim izmjenama, a koje će biti objavljeno i na zvaničnoj internet stranici Instituta za javno zdravstvo RS.