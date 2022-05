Novi potres kod Stoca

STOLAC - Potres magnitude 2,9 stepeni po Rihteru pogodio je danas oko 13.11 časova područje Stoca, izvijestio je Euromediteranski seizmološki centar (EMSC).

