Novi zemljotres u BiH

Zemljotres magnitude 3,8 stepeni po Rihteru registrovan je danas kod Zenice, javio je Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Potres je registrovan 22 kilometra od Zenice, a 30 kilometara od Viteza oko 11.40 časova.

Osjetio se na prostoru Zavidovića i Maglaja.

EMS navodi da je u isto vrijeme prijavljeno da se trese tlo u Sloveniji, 20 kilometara od Maribora.

