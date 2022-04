Obustava saobraćaja na putu Banjaluka - Prijedor

BANJALUKA - Na dionicama magistralnog puta Banjaluka-Prijedor i Prijedor - Novi Grad danas će sukcesivno biti obustavljan saobraćaj zbog međunarodne biciklističke trke "Beograd - Banjaluka 2022".

Obustava na ovim dionicama biće od 11.30 do 16.00 časova, saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

Od 15.30 do 16.00 časova sukcesivna obustava saobraćaja biće na snazi i na području grada Prijedora u ulicama Akademika Jovana Raškovića, Nikole Pašića, Svetosavskoj, Uskočkoj, Miloša Obilića, Žarka Zgonjanina i Vojvode Putnika.

Saobraćaj će biti obustavljen i preko nadvožnjaka u naselju Pećani i dijelom magistralnog puta Prijedor - Novi Grad do kružnog toka na raskrsnici sa magistralnim putem Prijedor - Banjaluka, kao i dijelom ulice 29. novembra.

Potpuna obustava saobraćaja od 7.00 do 17.00 časova biće na snazi u ulicama Akademika Jovana Raškovića od raskrsnice sa ulicom Miloša Obrenovića do kružnog toka, dijelu ulice Miloša Obrenovića od raskrsnice sa ulicom Akademika Jovana Raškovića do Zanatske i u Zanatskoj do raskrsnice sa ulicom Nikole Pašića.

Policijska uprava Prijedor apeluje da vozači koriste alternativne pravce kako ne bi došlo do saobraćajnih gužvi, dužih zadržavanja ili zastoja u saobraćaju.