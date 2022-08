Oprez zbog mjestimično mokrih kolovoza

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ saobraćaj se odvija po mjestimično mokrim kolovozima zbog čega iz Auto-moto saveza Srpske vozačima savjetuju opreznu vožnju.

Pojačan je intezitet saobraćaja u oba smjera na graničnom prelazu Gradiška, kao i na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Orašje i Deleuša.

Na ostalim graničnim prelazima saobraćaj je povremeno pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.

Na dijelu magistralnog puta Modriča dva - granica Republika Srpska/Federacija BiH / Ždreban/ danas je na snazi obustava saobraćaja od 8.00 do 16.00 časova u modričkoj Ulici cara Lazara.

Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova su aktuelne na putnim pravcima Stari Majdan-Banjaluka, Rudanka-Doboj, Krupac-Bogatić na entitetskoj liniji, Bakračuša-Nevesinje, Prijedor-Stara Rijeka, Konjević Polje-Milići, Prijedor-Kozarac, Teslić-Podjezera, Jezero-Šipovo i Šipovo-Novo Selo.

Produženi su radovi na regionalnim putevima Srbac-Gornja Vijaka-Razboj, Razboj-Tedin Han i Tedin Han-Teslić pa su i na tim pravcima aktuelne izmjene u odvijanju saobraćaja.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća "Ruding", u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji. Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja. Zabrana se ne odnosi na vozila RiTE Ugljevik.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Klizišta usporavaju saobraćaj i na dionici magistralnog puta Foča-Goražde, u mjestu Filipovići, kao i na regionalnim putnim pravcima Bistrica-Podgrab i Ukrina-Gornja Vijaka.

Do povremenih polučasovnih obustava saobraćaja zbog deminerskih radova dolazi na dionicama Šamac-Grebnice, na lokalitetu Grebnice-Tišina i to od 8.00 do 14.00 časova radnim danima, te u mjestu Gornji Božinci u Derventi na putu Polje-Podnovlje.

Na putnom pravcu Stanić Rijeka-granični prelaz Brod i Stanić Rijeka-Derventa-Granični prelaz Brod kreće se prevoz vangabaritnog tereta, pa iz AMS-a mole vozače da voze opreznije i poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

U Federaciji Bih zbog zbog izvođenja radova na izgradnji obilaznice Donji Vakuf, saobraćaj je obustavljen na raskrsnici magistralnih puteva u tom gradu i preusmjeren na privremenu obilaznicu.

U toku su radovi na vijaduktu Klopče na dionici autoputa Zenica jug-Zenica sjever, gđe se u oba smjera saobraća usporeno preticajnom trakom, dok su vozna i zaustavna traka zatvorene za saobraćaj.

Zbog radova na izgradnji kružnog toka u blizini mjesta Bradina na magistralnom putu Tarčin-Konjic, saobraća se naizmjenično jednom trakom, u noćnim čaovima uz regulaciju semaForima, a tokom dana dvosmjerno bez zastoja.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom, dok se u noćnim časovima saobraćaj obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.