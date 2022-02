Pećina Dvogrla u njedrima Grmeča puna tajni

SANSKI MOST - Na širem području općine Sanski Most postoji 14 velikih i na desetine manjih pećina, a veliki broj njih do danas nisu istražene u dovoljnoj mjeri.

Jedna od takvih kraških špilja jeste i ona koja se nalazi na lokalitetu grmečke padine Čelića kosa, u blizini sela Stanići, u narodu ovoga kraja poznata pod nazivom Dvogrla.

Za razliku od ostalih pećina na području sanske općine, ona je smještena na nepristupačnom terenu udaljenom od seoskih i šumskih komunikacija, a zbog svoje konfiguracije teško je pristupačna.

Ovu krašku ljepoticu posjetili su ovih dana članovi Kluba ekstremnih sportova "Kondor" iz Sanskog Mosta, te se, pomoću alpinističke opreme, spustili u njenu unutrašnjost.

Prema riječima Edina Seferovića, predsjednika ovoga kluba, pećina nikada nije bila predmet speleoloških niti bilo kakvih drugih istraživanja i o njoj se danas, praktično, gotovo ništa ne zna.

"Ulaz u pećinu je širok i impozantan, ali gotovo vertikalan, pa je neophodna upotreba konopca, drugačije se nemoguće spustiti. Prohodna je oko tri stotine metara, a potom se njena unutrašnjost račva u dva pravca. Desno je smještena velika galerija s mnoštvom pećinskih ukrasa i malim jezerom, dok se lijevi pravac nastavlja uskim hodnicima kojima se nismo usudili kretati bez dodatne opreme", kazao je Seferović.

Prema njegovim riječima, unutrašnja ljepota ove pećine nimalo ne zaostaje za Hrustovačkom i Dabarskom, koje su mnogo više poznate.

"Područje planine Grmeč, zbog svog kraškog sastava, obiluje velikim brojem spilja izvanredne ljepote i privlačnosti. Iznenađeni smo bogatstvom unutrašnjeg svijeta u ovoj pećini i ponovo ćemo se vratiti da je pokušamo istražiti do kraja", kazao je Seferović.