Perišić: S kvalitetnim kadrom do najboljih rješenja i svjetskih partnerstava

Nedavno održana konferencija u Trebinju na kojoj smo okupili klijente i naše partnere iz vodećih, svjetskih IT kompanija, pokazala je da je ulaganje u znanje i kompetencije najbolja investicija u budućnost. Kada na jednom mjestu možete čuti i vidjeti najsavremenija rješenja iz oblasti informacionih tehnologija, i to od giganata poput kompanija Checkpoint, Cisco, Fortinet, HPE, Lenovo, VEEAM, Vmware, Dell, znate da radite dobar posao, kaže Vladimir Perišić, direktor kompanije Prointer ITSS, članice Infinity International Group.

Konferencija ovog formata uvijek ima pozitivan efekat na cjelokupnu IT industriju, a posebno je značajna za klijente, njihovu edukaciju i odabir najboljih rješenja kojima će unaprijediti poslovanje.

Među rješenjima na konferenciji IT Infrastructure Days 2022, primat su imala ona iz oblasti informacione bezbjednosti. Zbog čega ste fokus stavili na njih?

Prije svega zbog činjenice da je to danas top tema u čitavom svijetu o kojoj se sve više govori i sve više vodi računa. Kad tome dodate činjenicu da su i na našem prostoru već odavno prisutni cybersecurity incidenti, smatrali smo da će prezentovanje rješenja iz te oblasti, nekih već poznatih, a nekih i novih, biti pun pogodak. I bili smo u pravu, jer su povratne informacije od naših klijenata i vendora više nego dobre. Moramo biti svjesni da je iluzorno misliti da ćemo samo mi biti zaštićeni, da nikome nismo interesantni i da će bezbjednosni incidenti u cyber prostoru baš nas zaobići. Brojne institucije, privredna zajednica, banke, maltene se svakodnevno suočavaju sa pokušajima raznih vrsta cyber prevara i zato smo se fokusirali na tu vrstu rješenja, a naši klijenti su zaista imali priliku da vide sve ono što je u ovom trenutku najbolje i najkvalitetnije u toj oblasti.

U svjetlu te konferencije i nastavka saradnje sa najvećim kompanijama u IT industriji, kakvi su dalji planovi kompanije?

Mi smo ove godine otišli korak dalje i organizovali regionalnu konferenciju, s obzirom na to da naša grupacija uspješno posluje i na tržištima Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije, Austrije. Tako smo okupili i naše kolege i njihove klijente iz regiona koji su već uključeni ili se uključuju u velike projekte i time smo podigli ljestvicu na viši nivo. Takođe, naš pristup da se ne vežemo za nekog specifičnog vendora, već da to praktično bude multivendorska konferencija, rezultirao je različitim rješenjima među kojima su klijenti imali šta da odaberu. Zahvaljući tome, već imamo brojna pitanja i mnogo zainteresovanih za neke od prezentovanih projekata, što i jeste suština ovakvih događaja. Za našu kompaniju, koja je od prestižnog HPE na konferenciji dobila i priznanje za uspješnu poslovnu saradnju i očuvanje zlatnog partnerskog statusa, to je još jedna potvrda da smo od samog starta bili na pravom putu koji podrazumijeva ulaganje u znanje, stručnost i kvalitet i da je to bio najbolji recept za sticanje prestižnih, partnerskih statusa sa vodećima u svijetu informacionih tehnologija.

Foto: Ustupljena fotografija

Čini se da je to što je, nakon dužeg vremena, konferencija organizovano uživo, imalo posebnog efekta?

Svakako da jeste i taj susret uživo svima je bio poseban doživljaj. Treba imati u vidu da smo skoro dvije godine, zbog pandemijskih uslova i ograničenja, svi radili u malo izmijenjenom „režimu“ i da je, nakon svega toga, okupiti više od 150 učesnika zaista velika stvar. I klijenti i vendori uželjeli su se da razmijene znanja, iskustva, pa i probleme u direktnom kontaktu, jer je čak i u IT svijetu dvije godine online komunikacije svima bilo previše. Možda je u prvih nekoliko mjeseci bilo interesantno staviti slušalice i tako se "sastajati" i komunicirati, ali vjerovatno se niko nije nadao da će takva vrsta komunikacije toliko potrajati. Ovo je bio sasvim drugačiji doživljaj, jer, kao što reče jedan od naših vendora, bila je to ogromna količina znanja na jednom mjestu.

Na pandemijsku krizu, nadovezala se i kriza zbog ratnih sukoba na tlu Evrope. Kako će se sve to odraziti na IT sektor?

Tokom pandemije, imali smo velikih problema sa nabavkom opreme i transportom, prije svega rokovima isporuke. Dešavalo se da da naručite veoma važan dio opreme, a onda vam kažu da je rok za isporuku 400 dana, što je zaista bilo strašno. Ono što je dobro je da se tu već vide naznake poboljšanja i da se ti rokovi skraćuju, ali nema sumnje da će i sukob u Ukrajini imati negativnih posljedica. Sa druge strane, baš kao i u svakoj krizi, otvorila se i poneka šansa, jer zapadne zemlje koje uvode sankcije prema Rusiji otvaraju neka druga tržišta i preusmjeravaju opremu. To samo pokazuje da svaka kriza može biti i šansa i izazov, baš kao što je to bilo i u ovoj pandemiji. Uprkos svemu, naša kompanija je uspijevala da ispuni sve svoje obaveze, jer smo na vrijeme prihvatili realnost i prilagodili se.

Kad se podvuče crta, da li je upravo IT sektor zbog svog načina rada onaj koji uspijeva da preživi i najveće krize?

To je tačno, jer se pokazalo da je IT industrija, u poređenju sa nekim drugim granama, bila najmanje pogođena, upravo zbog toga što i zaposlenima i klijentima omogućava pristup nekim udaljenim sistemima uz mnoštvo alata za saradnju. I mi smo, kao kompanija, ali i kao podrška našim klijentima, omogućili da se na najbezbolniji način prevaziđu skoro svi problemi. Bez IT industrije i pandemija bi sasvim drugačije izgledala, da ne kažem da bi svijet u jednom trenutku maltene stao. Takođe, u pandemiji se dogodilo i to da su neke stvari dodatno napredovale i ubrzale rast i razvoj, jer se pojavila povećana potreba za raznim licencama, softverskim rješenjima i slično, što je doskora bilo nezamislivo ne samo kod nas, nego i u svijetu. Što se našeg prostora tiče, ono što u ovo postpandemijsko vrijeme treba ubrzati i isforsirati je digitalni potpis na nivou institucija. Neki servisi već postoje, ali na to se mora staviti fokus, jer bi to dodatno olakašalo fukncionisanje i građanima i privredi.

Kako se i u vrijeme krize i van nje izboriti za kvalitetan kadar koji često pominjete kao okosnicu svega?

Jedan od najvećih izazova je kadar, kao okosnica kompanije i svih njenih planova. Taj izazov je sve veći, s obzirom na to da su pojavile brojne inostrane kompanije koje nude posao našim ljudima i stručnjacima, a ne zahtijevaju njihovo fizičko prisustvo u kancelarijama itd. Naša prednost je što smo domaća kompanija koja vodi računa o svojim zaposlenima i često ističemo da smo ponosni na to. Trudimo se da budemo konkurentni sa platama, iako to nije nimalo lako ako se takmičite sa njemačkim ili američkim poslodavcima, brinemo o uslovima za rad, dodatnim resursima, edukaciji, ali i o socijalnim segmentima, animiranju zaposlenih, timskom radu, druženju. Upravo smo proslavili i obilježili sedmi rođendan kompanije sa željom da svaki sljedeći dočekamo sa većim brojem zaposlenih. I sami smo se uključili u edukaciju, pa kroz naš naš testing trening centar Calculus već duže vrijeme izvodimo različite treninge i obuke za kadar koji nam je potreban, ali i za potrebe naših klijenata.

Ima li planova za neka nova zapošljavanja?

Svakako. U ovom trenutku otvoren nam je konkurs za pet radnih mjesta, a do kraja godine i u idućoj, planiramo od 20-30 odsto više kadra. Sve je to dio reorganizacije u sklopu Infinity International grupacije i našeg širenja na regionalna tržišta. Naša ideja je da zapošljavanjamo kadrove koji su nam potrebni i koji su kvalitetni, bez obzira na lokaciju gdje se oni nalaze. To znači da ovdje može raditi i konsultant iz Skoplja, Beograda, Podgorice, Beča i obratno. Sve su to izazovi sa kojima se suočavamo, ali se trudimo da reagujemo u svakoj situaciji i prilagođavamo se novim trendovima i kad je kadar u pitanju. Upravo zato smo uspostavili i saradnju sa Elektrotehničkim fakultetom u Banjaluci i jedan od koraka u našem ugovoru o saradnji je selektovanje kadra koji je potreban domaćim kompanijama.

Pomenuli ste da ćete, na neki način, "sarađivati" i sa srednjoškolcima?

Da, krajem mjeseca u posjetu nam stižu učenici iz tri srednje škole koje ćemo provesti kroz kompaniju, objasniti im neke naše projekte i kako se na njima radi, prezentovati rješenja, softvere, sisteme automatizacije. To je samo dio našeg društveno odgovornog poslovanja u koje naša kompanija godišnje ulaže po nekoliko stotina hiljada maraka. Na to smo zaista ponosni, jer se rijetko koja kompanija u tom smislu može uporediti sa nama. To smo pokazali i u vrijeme pandemije, od organizovanja Hackatona, do brojnih humanitarnih akcija i pomoći malim privrednicima kroz projekat Mikro znači više i tako ćemo i nastaviti, jer nam je uvijek bilo važno da ovom društvu nešto ostavljamo.

Možemo vas očekivati i na Jahorina forumu, u posljednjoj sedmici aprila?

U pitanju je značajna konferencija čija je tema digitalna transformacija u funkciji razvoja nacionalne ekonomije i mi ćemo biti ne samo panelisti, već i sponzor. Od 25. do 27. aprila očekujemo brojne učesnike koji će govoriti i o energetskoj tranziciji, investicijama i podsticajima, konkurentnosti privrede, dualnom obrazovanju. To je svakako jedan od najvećih poslovnih događaja kod nas koji će okupiti privrednike, investitore i predstavnike akademske zajednice iz regiona i Evrope i čast nam je što će to biti jedan u nizu događaja kojima smo dali doprinos.