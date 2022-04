Počele pripreme za "Kočićev zbor"

BANJALUKA - Grad Banjaluka ove godine mnogo ranije počinje sa organizacijom manifestacije posvećene srpskom književniku i narodnom tribunu Petru Kočiću, naveli su iz Gradske uprave Banjaluka.

Organizacioni odbor za obilježavanje "57. Kočićevog zbora" održao je prvu sjednicu na kojoj je imenovan Sekretarijat manifestacije, a donesena je i odluka o raspisivanju konkursa za dodjelu "Kočićeve nagrade" za 2022. godinu.

"Želimo da ove godine imamo što kvalitetnije aktivnosti i da na neki način osvježimo obilježavanje Kočićevih dana u odnosu na ranije godine.

Kočić je ogroman potencijal ne samo Banjaluke, nego cijelog našeg regiona", istakla je Mirna Savić Banjac, savjetnica gradonačelnika Banjaluke za kulturu i socijalnu politiku.

Naglasila je da se "u korak sa vremenom njegova snaga mora približiti i nekim drugim kanalima komunikacije".

"Na taj način treba da dođemo do što većeg broja ljudi jer Banjaluka i Kočić su jedno, međutim to mora upečatljivije da dođe do šire publike", zaključila je Savić Banjac.