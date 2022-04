Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje naredna tri dana

Prema prognozi Federalnog hidrometeoroliškog zavoda, sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom. Više padavina se očekuje u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni, a prognozirana jutarnja temperatura je od 3 do 9, na jugu do 12, a najviša dnevna od 11 do 17, u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne do 21 stepen.

Za subotu je najavljeno umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U južnim, jugozapadnim i sjevernim područjima moguća je slaba kiša, a prognozirana jutarnja temperatura je od 5 do 11, na jugu do 15, a najviša dnevna od 13 do 18, u Hercegovini i na sjeveru Bosne do 22 stepena.

U nedjelju se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, kiša se očekuje u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni, a u večernjim satima padavine se očekuju u ostatku zemlje. Očekivana jutarnja temperatura od 7 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 14 do 20, u Hercegovini i na sjeveru Bosne do 23 stepena.