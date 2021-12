Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana, evo kada stiže snijeg

BANJALUKA - Republiku Srpsku narednih dana očekuje promjenljivo vrijeme, snijeg prvog dana vikenda, dok će u nedjelju, na Nikoljdan biti sunčano, ali hladno, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra ujutro biće pretežno oblačno i hladno, na jugu vedro, a tokom dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Prema večeri ponovo će se naoblačiti, pa su u noći na subotu mjestimično moguće padavine, snijeg u višim predjelima i na planinama na sjeverozapadu i istoku.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, na jugu umjerena bura.

Jutarnja temperatura vazduha od minus jedan do četiri, na jugu do šest stepeni, u višim predjelima od minus pet, a najviše dnevna od dva do sedam, na jugu do devet, u višim predjelima do minus dva stepena Celzijusova.

Slab snijeg i susnježica padaće u subotu, 18. decembra, mjestimično u centralnom pojasu i na planinama.

Tokom dana snijeg će se proširiti prema istoku, dok će u većini ostalih krajeva biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Na jugu će biti sunčano i vjetrovito.

Jutarnja temperatura vazduha od minus jedan do tri, u višim predjelima od minus šest, a najviša dnevna od nule do pet, na jugu do sedam, u višim predjelima od minus četiri stepena Celzijusova.

Smanjenje oblačnosti se očekuje u nedjelju, 19. decembra, ujutro će biti hladno sa mrazom, a tokom dana sunčano uz promjenljivu oblačnost, hladno i suvo. Uveče će ponovo doći do povećanja oblačnosti na sjeveru i istoku.

Jutarnja temperatura vazduha od minus pet do nule, u višim predjelima od minus 12, a najviša dnevna od dva do sedam, u centralnom pojasu i u višim predjelima od minus dva stepena Celzijusova.

Prema prognozi meteorologa, u ponedjeljak, 20. decembra, ujutro će biti umjereno oblačno i hladno sa mrazom, dok će na planinama biti slabo provijavanje snijega.

Tokom dana će na jugu i zapadu biti sunčanih intervala, a u centralnim krajevima se očekuje oblačnije vrijeme uz moguću pojavu snijega.

Jutarnja temperatura vazduha od minus četiri do dva, u višim predjelima od minus 11, a najviša dnevna od dva do sedam, u centralnom pojasu i u višim predjelima od minus tri stepena Celzijusova.