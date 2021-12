Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje u utorak

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje smanjenje oblačnosti i više sunčanih perioda, a na jugu će biti malo toplije.

Ujutro će preovladavti umjereno do pretežno oblačno i hladnije uz mraz. Na jugu i sjeverozapadu će biti vedro, ponegdje sa maglom ili sumaglicom oko rijeka, a na visokim planinama je moguć slab snijeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od minus pet do nula, na jugu do tri, u višim predjelima od minus devet, a najviša dnevna od minus jedan do pet, na jugu do osam, u višim predjelima od minus četiri stepena Celzijusova.

Duvaće slab do umjeren vjetar, pretežno sjevernih smjerova, na jugu umjerena do jaka bura.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava oblačno vrijeme, padala je susnježica i snijeg, u nižim krajevima kiša.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus sedam, Mrakovica minus jedan, Drinić, Kalinovik i Sokolac nula, Sarajevo, Gacko, Mrkonjić Grad i Nevesinje jedan, Bijeljina, Zvornik i Rudo tri, Banjaluka, Višegrad, Doboj, Novi Grad, Prijedor, Ribnik i Srbac četiri, Bileća i Mostar sedam, Trebinje devet, te Neum 10 stepeni Celzijusovih.