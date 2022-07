Pogledajte vremensku prognozu za naredne dane

BANJALUKA - U Republici Srpskoj u naredna tri dana biće pretežno sunčano i veoma toplo, uz temperaturu vazduha i do 38 stepeni Celzijusovih, ali uz mogućnost povremenih pljuskova, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra će biti pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, tokom popodneva se na jugoistoku očekuje razvoj oblaka uz povremene pljuskove sa grmljavinom, češće u brdsko-planinskim predjelima, a ponegdje su moguće i lokalne nepogode.

Minimalna temperatura vazduha biće od 17 do 24, u višim predjelima od 15 stepeni, a maksimalna od 32 do 37, u višim predjelima od 27 stepeni Celzijusovih. U ponedjeljak, 4. jula, biće pretežno sunčano i vruće, dok će poslijepodne biti uslova za pojavu kratkotrajnih pljuskova na jugoistoku i u visokoj Hercegovini, a u toku noći i ponegdje na sjeveru. Minimalna temperatura vazduha biće od 19 do 24, u višim predjelima od 16, a maksimalna od 33 do 38, u višim predjelima od 28 stepeni Celzijusovih. U utorak, 5. jula, na sjeveru i zapadu biće malo niža i prijatnija temperatura u odnosu na prethodne dane, uz sunčane periode i povremene pljuskove. Na jugu i istoku biće vrlo toplo i sunčano, a popodne uz povremene pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha biće od 18 do 24, u višim predjelima od 16, a maksimalna od 28, na sjeverozapadu do 38 na jugu, u višim predjelima na zapadu od 24 stepena Celzijusova.