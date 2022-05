Policija kažnjava banjalučke taksiste koji "kupe" putnike na Aerodromu

​BANJALUKA, LAKTAŠI - Putnici koji slete na Aerodrom Mahovljani, ako ih ne čeka privatni prevoz ili ne žele ići autobusom do Banjaluke, prisiljeni su satima čekati na taksi jer banjalučke taksiste kažnjavaju ako dođu po putnike, a taksisti iz Laktaša nemaju dovoljno vozila.

Naime, taksi prevoznici iz najvećeg grada Republike Srpske tvrde da ih kažnjava laktaška policija ukoliko se desi da voze klijenta od Aerodroma ka Banjaluci.

Direktor "Patrol taxija" Boris Tomić za portal CAPITAL objašnjava da se odluke o taksi prevozu donose na nivou lokalnih zajednica.

"To je opštinska odluka, a s obzirom da se Aerodrom Banjaluka, nalazi na teritoriji Laktaša to podliježe obavezi da sve transfere sa Aerodroma rade laktaški taksisti. To znači da svi banjalučki taksisti koji imaju putnika iz Banjaluke ka Aerodromu, nemaju nikakav problem kad ih voze tamo", rekao je Tomić.

Ipak, problem nastaje, kaže on, kada je početna stanica sa Aerodroma i tada prevoz treba da obavljaju lokalni taksisti.

Međutim, prema riječima Tomića, problem je u tome što Laktaši nemaju kapacitet za to, jer nemaju dovoljan broj vozila niti organizovan call centar.

"Oni ne mogu da daju adekvatnu uslugu 24 sata, a mi koji dolazimo sa teritorije Banjaluke ulazimo u problem da nas kažnjava lokalna saobraćajna inspekcija", požalio se Tomić.

Dodao je da su tražili sastanak sa upravom Aerodroma i gradom Laktaši.

"Da vidimo šta može, ako ne može, da vidimo u kojem periodu dana bi mogli mi da damo podršku s obzirom da je Banjaluka glavni grad i da ima potrebna vozila i broj vozača", predložio je ovo Tomić kao jedno od rješenja.

S druge strane, gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić objašnjava za CAPITAL da taksisti iz Banjaluke ne mogu "kupiti" putnike na Aerodromu jer je taksi saobraćaj u svakoj lokalnoj zajednici uređen tako da to rade taksisti sa lokalne zajednice.

"Ostali samo mogu da dovezu putnike, ne mogu da uzimaju putnike sa te lokalne zajednice", rekao je Bojić, pozivajući se na zakon koji je ranije donesen.

To u praksi znači da banjalučki taksista ne može uzimati putnike ne samo u Laktašima, nego ni u bilo kojoj drugoj lokalnoj zajednici.

U suprotnom, objašnjava Bojić, taksisti iz drugih gradova ili opština bi mogli doći da rade u Banjaluku bez ikakvih problema.

"To trenutno nije dozvoljeno ni u jednom gradu", jasan je Bojić dodajući da bi i laktaški taksista imao problema sa zakonom ako bi došao u Banjaluku i stajao na taksi stajalištima, te prevozio putnike u gradu.

Ovako regulisana usluga taksi prevoza nije problem samo za banjalučke taksi prevoznike već i za ugostitelje.

Iz Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma (HORECA) kažu da hotelijeri iz Banjaluke imaju problem jer ne mogu obezbijediti transfer gostima koji dolaze na Aerodrom.

Vlasnici hotela iz Banjaluke žale se da ne mogu poslati po gosta na aerodrom vozilo banjalučke taksi firme sa kojom imaju ugovor. Ističu da su prisiljeni da imaju čovjeka kojem će dati privatni auto da ide "pokupiti" gosta u Laktaše.

"U sve ijednoj zemlji stranci koji dolaze mogu sebi obezbijediti transfer sa aerodroma samo kod nas u Laktašima ne mogu", dodali su iz Udruženja HORECA.