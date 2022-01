Preminuo novinar Vlastimir Mijović

Novinar i urednik Vlastimir Mijović preminuo je večeras u Sarajevu.

Vlastimir Mijović vodio je tešku bitku sa kancerom, koju je na kraju izgubio.

Vlastimir Mijović je rođen u Foči, 1956. godine. Osnovnu školu, gimnaziju i Fakultet političkih nauka - odsjek žurnalistike, završio je u Sarajevu, u kojem živi od 1964. godine.

Tokom trideset godina profesionalnog rada u novinarstvu, djelovao je u raznim medijima.

Karijeru je započeo 1979. godine, kada je započeo raditi kao novinar u Našim danima (današnji magazin Dani), a već 1980. godine je postao urednik unutrašnje politike ovog lista. Od 1981. do 1985. godine, bio je glavni i odgovorni urednik lista Naši dani (najmlađi u istoriji SFR Jugoslavije).

Od 1985. do 1988. godine bio je glavni i odgovorni urednik lista Mladost iz Beograda, a nakon toga prelazi i postaje politički komentator dnevnog lista Oslobođenje.

Tu novinarsku funkciju obavlja od 1988. do 1990, a od 1990. do 1995. djeluje kao stalni dopisnik Oslobođenja iz Moskve. Od 1995. do 1996. godine, djeluje kao glavni i odgovorni urednik lista Oslobođenje, izdanje za inostranstvo, čije se sjedište nalazilo u Ljubljani. Godine 1996. postaje zamjenik glavnog urednika magazina Svijet, a tokom 1996. i 1997. pomoćnik je glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Oslobođenje.

Od 2000. do 2001. godine bio je i odgovorni urednik lista Poslovnih novosti, a od 2001. do 2003. glavni i odgovorni urednik je dnevnog lista na engleskom jeziku Bosnia Daily. Od 2003. do 2005. bio je glavni i odgovorni urednik lista Poslovne novosti. Od 2005. do 2007. godine bio je glavni i odgovorni urednik mjesečnog magazina Strogo pov, da bi od 2007. do 2008. godine bio glavni i odgovorni urednik dnevnog lista Oslobođenje, prenosi Oslobođenje.