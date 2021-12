Prognoza vremena za posljednje dane 2021.

U nedjelju, 26. decembra, prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda FBiH, očekuje se oblačno vrijeme s kišom.

Intenzivnije padavine očekujz sena području Hercegovine. Tokom dana u većem dijelu Bosne padavine bi trebalo da prestanu, a nove se očekuju krajem dana i tokom noći. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od tri do devet, na jugu do 12, a dnevna od šest do 12, na jugu do 14 stepeni Celzijusa.

Za ponedjeljak je prognozirano oblačno vrijeme s kišom. Tokom dana postepeni prestanak padavina u Bosni. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 8 do 12, a dnevna od 3 do 9, na jugu od 10 do 14 stepeni.

Za utorak se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u Hercegovini, istočnim i centralnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 11, a dnevna od 5 do 10, na jugu do 13 stepeni.

Kako je prognozirano za srijedu, 29. decembra, biće pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva slaba kiša moguća je u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. Na planinama može biti slabog snijega. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 10, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni.