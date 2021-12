Prvu dozu primilo 2.216 tinejdžera u Srpskoj

BANJALUKA - Prvom dozom vakcine protiv virusa korona u RS do sada je vakcinisano 84 djece uzrasta od 12 do 14 godina, dok je ovu dozu vakcine primilo i 2.132 djece od 15 do 19 godina starosti.

Podaci su ovo Instituta za javno zdravstvo RS, gdje su za "Nezavisne novine" naveli da je u grupi djece od 12 do 14 godina do 2. decembra ove godine drugu dozu vakcine protiv virusa korona primilo 59 djece.

"Dok je u uzrastu od 15 do 19 godina drugom dozom vakcinisano 1.760 djece", naveli su u Institutu.

Prema riječima Vladimira Mirošljevića, načelnika Klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra RS (UKC RS), do sada se na ovoj klinici od kovida-19 liječilo oko 150 djece svih uzrasta, sa umjereno teškim ili teškim kliničkim slikama.

"Jedno dijete je zahtijevalo respiratornu potporu, ali ne zbog kovida, već zbog drugih oboljenja, a bilo je pozitivno na virus korona", rekao je Mirošljević za "Nezavisne novine".

Dodao je da je oko 10 odsto hospitalizovane djece zahtijevalo kiseoničku potporu.

"Kiseonička potpora je trajala svega nekoliko dana, te su sva djeca otišla kući u dobrom opštem stanju i nije bilo povratka u bolnicu", naveo je Mirošljević.

Kada je riječ o simptomima koje djeca razvijaju pri infekciji kovida-19, dodao je da su oni slični simptomima odraslih, to jeste otežano disanje.

"Za djecu je karakteristično to što su imala probleme sa gastrointestinalnim traktom, to jeste proljev i povraćanje", kazao je Mirošljević.

Istakao je da nije pobornik da se djeca sada vakcinišu vakcinama protiv virusa korona, jer, kako je naveo, potrebno je sačekati da se vide iskustva drugih zemalja.

"S obzirom na ovakve kliničke slike koje su djeca imala do sada, mislim da možemo malo da se strpimo i sačekamo", poručio je Mirošljević.

Dodao je da je u RS počela vakcinacija za djecu od 12 do 18 godina, dok za mlađe dobne skupine ni drugi nemaju više iskustava.

"Kada razgovaramo o vakcini kao vakcini, ona je neophodna u borbi, a djeca su najčešće prenosioci oboljenja. Vidjećemo, ali mislim da ne treba sada da žurimo dok ne budemo imali egzaktne potvrde, a to će biti brzo", kazao je Mirošljević za "Nezavisne novine".

Prema pojedinim istraživanjima, jedna od nuspojava vakcine protiv virusa korona kod djece je pojava miokarditisa, upalne bolesti mišićnog sloja srca. Mirošljević je rekao da o tome ne može da govori, ali da je miokarditis u nekim slučajevima bio posljedica infekcije kovida-19.

"U multisistemskom upalnom stanju miokarditis može da nastane nakon kovid infekcije i imali smo nekoliko slučajeva djece koja su imala miokarditis u sklopu posljedica same infekcije", zaključio je Mirošljević.

Banjalučanin Vinko T., roditelj dvije djevojčice od 14 i 12 godina, kazao je za "Nezavisne novine" da ne bi sada želio vakcinisati svoju djecu protiv virusa korona, iako je i sam primio ovu vakcinu.

"Supruga i ja smo se vakcinisali protiv virusa korona i pobornik sam vakcinacije, ali smatram da djeca, koja nemaju teške simptome ove bolesti, nemaju potrebu da prime ovu vakcinu", kazao je ovaj Banjalučanin.