Radionice i zabava tokom drugog dana "Talent kamp 2022" na Jahorini

JAHORINA - Drugog dana "Talent kampa 2022", koji se održava na Jahorini, oko 300 talentovanih učenika iz Republike Srpske je imalo priliku da učestvuju u mnogobrojnim radionicama.

Kreativno pisanje, 3D štampa, NTC radionice, robotika i pravljenje maski, ali i zabavne i sportske aktivnosti obilježili su ovaj dan.

Natalija Trivić, ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske, je istakla da se na ovakvim radionicama i odrasli mogu mnogo toga naučiti, a posebno kada je riječ o naučnim radionicama, koje se tiču oblasti fizike i hemije, a koje je vodio Vuk Rujović.

"On je na potpuno drugačiji način, a kroz igru uključio učenike od šestog do devetog razreda u aktivizam. Kroz određene asocijacije i igre su se takmičili i pokušali da razmišljaju neposredno, ne koristeći udžbenik, i to upravo kroz NTC program", rekla je Trivićeva.

Ranko Rajović, osnivač MENSE Jugoslavije i odsjeka za darovitu djecu Nikola Tesla centra (NTC), je istakao da njegov cilj djeci pokazati kako njihov mozak uči.

"Poenta je pokazati na koji da uključe mozak. Kada se uči napamet djeci često bude dosadno u školi, gledaju kroz prozor, koriste telefon.. Učenje napamet je stres za djecu. Bolje da to shvatimo što ranije i da pokušamo novom metodom pokazati djeci", rekao je Rajović te dodaje da od sadašnjih 10 najtraženijih zanimanja, devet nije postojalo prije 10 godina.

Vuk Rajović, predavač, je naveo da je na NTC radionici pokazao razne tehnike i igre pomoću kojih može da se uči.

"Radili smo kompleksne lekcije iz fizike i biologije na potpuno drugačiji način, kroz asocijacije, crtanje i svi su učestvovali, što i jest cilj NTC programa", kazao je Rajović.

Radionica o robotici zainteresovala je talentovane učenike, te je tako Romana Reganović, učenica trebinjske gimnazije navela da je na radionick iz robotike naučila nove pojmove.

"Naučili smo šta je automatizam, i imali smo priliku da vidimo kako to funkcioniše u praksi na primjeru malog robota", rekla je Romana. Marina Mučibabić, iz srednje muzičke škole iz Trebinja, je kazala da nije upućena u robotiku, ali da joj je bitno da se upoznala s tim.

"Mene interesuju radionice umjetnosti, i mislim da su sva znanja dobrodošla", rekla je Marina.

S druge strane, i radionica 3D modelovanja je zainteresovala učenike, a Marina Đurić, iz OŠ " Vuk Karadžić" iz Teslića, je istakla da su naučili razne stvari iz hemije, fizike i elektronike.

"Drago mi je što sam dio ovog kampa. Voljela bih da se češće dešavaju ovakva druženja", dodala je Marina.

Ovaj kamp organizuje Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske u saradnji s Inovacionim centrom iz Banjaluke, a uz podršku Željke Cvijanović, predsjednice Republike Srpske.