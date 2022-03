Razbijati stigme o ljudima koji boluju od epilepsije

TUZLA - Klinika za neurologiju UKC Tuzla deset godina je jedini zvanični ambasador za Ljubičasti dan u BiH, te je u petak, kao i svake godine, počela aktivnosti u cilju pružanja podrške oboljelima od epilepsije.

Doktori s Klinike za neurologiju UKC Tuzla i studenti Medicinskog fakulteta Tuzla su na Trgu slobode u ovom gradu dijelili informativne materijale o epilepsiji, simptomima i uzročnicima ove bolesti te poručili građanima da pruže podršku oboljelima.

Od epilepsije čitav život boluje Adnana Bajrić iz Gračanice. Kako kaže, pije lijekove i majka mora biti stalno s njom i voditi je po potrebi doktoru. Adnana, inače, ima višestruke smetnje, a epilepsija joj je dodatno otežala život.

"Imam podršku brata, mame, drugarice, tetke. Imam jednu drugaricu koja mi ne daje podršku i zato s njom više ne pričam, a ostali me podržavaju i pomažu", ispričala je Adnana.

I njoj, ali i drugim pacijentima neophodno je razumijevanje i potpora okoline, kažu stručnjaci.

"Treba da budemo podrška osobama s epilepsijom. To je bolest kao i sve druge. To nije bolest zbog koje treba osjećati strah i tim osobama treba da pomognemo kad im god to zatreba. Moramo se ponašati prema tim ljudima normalno jer oni imaju normalan kvalitet života", poručuje Larisa Kovačević, šefica Odjeljenja opšte neurologije u Klinici za neurologiju UKC Tuzla, te dodaje da treba razbijati stigme o ljudima koji imaju epilepsiju. Uskoro će takvima biti na raspolaganju i savjetovalište, odnosno telefon na koji će moći pozvati i zatražiti savjet.

"Ako neko bude imao neki problem zbog kojeg ne bi morao dolaziti na kontrolni pregled, može nazvati na telefon 035 303 472 od 14 do 15 sati srijedom. Uvijek će jedna od nas tri biti na liniji da da informacije koje tu osobu zanimaju", pojašnjava doktorica Kovačević te podsjeća da postoje razne vrste epilepsije.

Svaki napad nije isti, a ako neko počne padati, bitno je prići i pomoći da se ne povrijedi pri padu. Bitno je okrenuti osobu na stranu, ne stavljati ništa u usta, staviti joj nešto pod glavu.

"Epilepsija se liječi lijekovima. Kreće se s jednim antiepileptikom u manjoj dozi, koja se povećava, ako je potrebno dodajemo drugi lijek. Bitan je psihoterapijski pristup. U velikom broju slučajeva naši pacijenti su mlađi od 15 godina, koji ulaze u pubertet i vrlo je teško prihvatiti da imate oboljenje koje nosi stigmu", rekla je Lejla Avdić, specijalista neuropsihijatrije u pomenutoj klinici. Avdićeva naglašava da je epilepsija jedino neurološko oboljenje koje je moguće izliječiti ukoliko se ne radi o simptomatskoj epilepsiji.

Koliko oboljelih u TK ima, nije poznato, jer Klinika tek radi na izradi baze podataka, odnosno registra koji je rađen 1963. godine. Iz Klinike za neurologiju su izrazili nadu da će naredne godine imati detaljne podatke o oboljelima u registru čija je izrada u toku.