BANJALUKA – Samostalni sindikat saobraćajno-transportne djelatnosti Željeznica Republike Srpske optužio je Upravu ŽRS za neodgovornost nakon što više radnika iz Sekcije Banjaluka nije na vrijeme dobilo potvrde o stalnom zaposlenju, zbog čega nisu mogli prijaviti djecu na konkurs za upis u javne vrtiće.

"Zbog nesposobnosti i neažurnosti Uprave, odnosno kabineta v.d. generalnog direktora, značajan broj radnika iz Sekcije Banjaluka nije uspio dobiti potvrdu o stalnom zaposlenju, koja je bila neophodna za prijavu djece na konkurs za prijem u javne predškolske ustanove", kazao je za "Nezavisne novine" Dragan Peulić, predsjednik Sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti ŽRS.

Promjena procedure dovela do administrativnog zastoja

Podsjeća da su se ovakve potvrde godinama izdavale u sekcijama i da su radnici isti dokument dobijali za svega nekoliko minuta, sa potpisom direktora sekcije.

"Danas je, međutim, uspostavljena procedura da se zahtjev predaje u sekciji, a potom se istog dana šalje u Doboj, u kabinet v.d. generalnog direktora, na potpis. Rezultat takve organizacije jeste potpuni administrativni haos. Imamo radnike čije su potvrde na potpis poslate 1. jula, drugima 4. jula, a trećima 6. jula, i nijedna od tih potvrda nije potpisana do danas, kada je u 13 časova istekao rok za podnošenje prijava za upis djece u državne vrtiće", kazao je Peulić.

Radnici tvrde da su zbog kašnjenja pretrpjeli štetu

Ističe da ovakvim postupanjem Uprava ŽRS je direktno nanijela štetu svojim radnicima i onemogućila da njihova djeca uopšte budu razmatrana u postupku upisa u javne vrtiće.

"I sam sam jedan od oštećenih radnika. Moja potvrda nije potpisana, iako je u samom zahtjevu jasno navedeno da se izdaje isključivo radi upisa djece u vrtić. Eventualno odsustvo v.d. generalnog direktora ne može i ne smije biti opravdanje", objasnio je Peulić.

Pojašnjava da ako je direktor odsutan, neko je morao biti ovlašćen da potpisuje ovakve rutinske dokumente.

Sindikat najavio pravne korake protiv ŽRS

"Nedopustivo je da jedna obična potvrda, koja se nekada dobijala za nekoliko minuta, danas čeka danima i sedmicama, sa ozbiljnim posljedicama po radnike i njihove porodice. Sindikat je juče (9. jula) zvanično uputio dopis i upozorenje kabinetu v.d. generalnog direktora, ukazujući da je danas posljednji dan za podnošenje dokumentacije. Do ovog trenutka nismo dobili nikakav odgovor", jasan je Peulić.

Kazao je da nije želio da bilo koga lično pozivam niti da interveniše, jer smatra da svaki radnik mora imati jednaka prava i jednak tretman.

"Međutim, nakon ovakvog odnosa, putem advokata ću ispitati sve pravne mogućnosti i pokrenuti postupak za naknadu štete protiv ŽRS, a siguran sam da će i drugi oštećeni radnici učiniti isto", kazao je Peulić.

Upravi ŽRS upućene ozbiljne zamjerke

Kako je rekao ovo nije samo administrativni propust. Ovo je još jedan dokaz krajnje neodgovornog i bezobraznog odnosa Uprave ŽRS prema ljudima koji svakodnevno svojim radom održavaju željeznički sistem.

"Ovim je poslata jasna poruka koliko je svim dosadašnjim upravama ŽRS zaista stalo do sopstvenih radnika i njihovih porodica", zaključio je Peulić.