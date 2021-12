Snijeg otežava saobraćaj na nekim dionicama

BANJALUKA - Na magistralnom putu Sarajevo-Rogatica preko prevoja Romanija, zbog snijega i leda na kolovozu, saobraćaj se odvija otežano, dok je za teretna vozila obustavljen, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Zbog smetova u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ulog - Klanci preko prevoja Morine.

Saobraćaj se, zbog snijega na kolovozu i poledice, odvija otežano na dionicama Mrkonjić Grad-Miliništa, Tisovac - Kneževo - Ugar, Šipovo - Novo Selo, Kola - Stričići - Čađavica, Trnovo - Foča preko Rogoja, Foča - Gacko preko prevoja Čemerno i Vlasenica - Han Pijesak preko prevoja Han Pogled.

U Federaciji BiH zbog sniježnih nanosa obustavljen je saobraćaj na putu Jablanica - Posušje, na dionici Blidinje - Rakitno.

I na ostalim dionicama u višim predjelima ima ugaženog snijega, dok se u nižim predjelima saobraća po pretežno mokrom kolovozu, uz moguću mjestimičnu poledicu, posebno na mostovima, vijaduktima i prilazima tunelima.

Učestali su i odroni pa vozači treba da voze maksimalno oprezno i da na put ne kreću bez zimske opreme.

Zbog aktiviranog klizišta saobraćaj se odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom na dionici magistralnog puta Foča - Goražde, u mjestu Filipovići i na regionalnom putu Bistrica - Podgrab.

Od šest do 20 časova zabranjen je prevoz eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju na području grada Prijedora.

Izmijenjen je režim saobraćaja na raskrsnici "Numera" u rejonu Gornje Čađavice, na spoju magistralnih puteva Kobaš - Derventa - Žirovine i Derventa (Žirovine) - Vrhovi, na koridoru 5c od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na putevima Bistrica - Podgrab, Kozarska Dubica - Draksenić - Jasenovac, Banjaluka (Rudarska) - Stari Majdan, Gradiška - Nova Topola, Kotor Varoš - Obodnik, Bistrica - Pale jedan i Bistrica - Podgrab jedan, Šipovo - Novo Selo, Dobro Polje - Jažići - Grajsoljci, Tedin Han - Križ, Ukrina - Gornja Vijaka, te u tunelu "Ugar" na dionici magistralnog puta Crna Rijeka-Ugar.

Dolaziće do polučasovnih obustava saobraćaja na magistralnom putu Brod na Drini - Granični prelaz Šćepan Polje od osam do 16 časova, a na dionici Jezero - Šipovo od sedam do 17 časova, po potrebi, u trajanju do jedan čas.

Zbog deminiranja biće polučasovnih obustava saobraćaja na dionici regionalnog puta Derventa - Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci i na dionici lokalnog puta Laništa - Marković Polje.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na dionici regionalnog puta Polje - Podnovlje zbog oštećenja kolovoza, za teretna vozila mase veće od 30 tona na nadvožnjaku u mjestu Trn, a na dionici Brod na Drini - Šćepan Polje za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini - GP Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Zbog radova u tunelu Crnaja na putu Konjic - Jablanica tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom, dok se od 23.30 do 4.30 saobraćaj obustavlja.

Na magistralnom putu Jajce - Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom, dok se od 22.00 do 6.00 časova preusmjerava na obilaznicu oko tunela, krug fabrike "Metaling".

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.