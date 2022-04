Stiže promjena, pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

BANJALUKA - U Republici Srpskoj će u subotu i nedjelju biti hladnije vrijeme sa maksimalnom temperaturom do 22 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom vikenda biće oblačno i uglavnom suvo vrijeme, a slaba kiša će padati na nekim mjestima.

Minimalna temperatura vazduha od osam do 12, na jugu oko 15, a maksimalna od 14 do 18, na jugu do 22 stepena Celzijusova.

U Banjaluci će sutra biti minimalna temperatura 10 stepeni Celzijusovih, a maksimalna 16, dok će u nedjelju znatno zahladiti pa je jutarnja temperatura 4, a dnevna 13 stepeni Celzijusovih.