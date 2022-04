Stiže promjena vremena, pogledajte kakav nas vikend očekuje

BANJALUKA - Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Srpskoj će narednih dana biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, dok će u nedjelju, 10. aprila, tokom dana biti oblačno sa slabim snijegom u planinama i kišom na jugu i istoku.

Sutra ujutru biće malo do umjereno oblačno u sjevernoj polovini zemlje, a na jugu i zapadu pretežno oblačno, uz uslove za formiranje magle u niziji, kotlinskim predjelima i na visoravnima.

Tokom sutrašnjeg dana biće sunčano ili sa sunčanim intervalima, uz promjenljivu oblačnost i toplo, a na jugu zemlje od zapada do istoka i dalje promjenljivo do pretežno oblačno, ponegdje uz kraću kišu, uglavnom na južnim navjetrinskim stranama planina.

Vjetar će biti slab do umjeren zapadnih smjerova, tokom dana na zapadu, a poslije podne i na istoku jačanje jugozapadnog vjetra.

Minimalna temperatura vazduha biće od pet do 10, u višim predjelima od jedan stepen, a maksimalna temperatura na sjeveru i jugu od 17 do 21, u višim predjelima i u centralnom pojasu od osam do 13 stepeni Celzijusovih.

U subotu ujutru i prije podne biće pretežno do potpuno oblačno, na jugu sa sunčanim intervalima, dok će tokom dana doći do jačeg naoblačenja sa zapada uz jak južni vjetar.

Na zapadu i sjeveru, u centralnom pojasu i na jugu očekuje se kiša, a uveče i u noći na nedjelju mogući su susnježica i snijeg prvo na sjeveru, a zatim i u centralnom pojasu.

Minimalna temperatura vazduha biće na sjeveru od 11 do 14, u višim predjelima i centralnom pojasu od četiri do osam, a maksimalna temperatura vazduha od 18 do 23, na sjeveru, sjeveroistoku i jugu, te u višim predjelima i istoku od osam do 13 stepeni Celzijusovih.

Poslije podne se očekuje jače zahlađenje na zapadu, pa u noći i negativna temperatura u planinama te regije, a zatim i na istoku do jutra.

U nedjelju ujutru i prije podne biće pretežno do potpuno oblačno, na jugu sa sunčanim intervalima, sa slabom kišom na sjeveru i sjeveroistoku, te nižim predjelima na istoku.

U ostalim predjelima biće slabe susnježice i snijega, dok će na sjeverozapadu i jugu biti suvo.

Tokom dana oblačno sa slabim padavinama snijega u planinama i kiše na jugu i istoku, biće uslova i za pljuskove kiše i snijega, te prestanak padavina na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru.

Prema večeri u većini predjela biće suvo, a na zapadu i sjeveru se može očekivati razvedravanje, a u planinskom pojasu ponovo hladnije.

Minimalna temperatura vazduha na sjeveru biće od jedan do pet stepeni, na jugu i par stepeni viša, u višim predjelima i centralnom pojasu od minus četiri do nule, maksimalna temperatura vazduha biće od pet do 10, na sjeveru, sjeveroistoku i jugu, u višim predjelima i istoku od minus dva do jedan stepen Celzijusov.

Uveče će prisustvo hladnog vazduha i razvedravanje, usloviti u noći na ponedjeljak negativnu temperaturu u planinama i jači mraz, a na sjeveru slab mraz ili temperaturu oko nule.