Stiže promjena vremena

BANJALUKA - U Republici Srpskoj naredna tri dana biće toplije i umjereno oblačno vrijeme sa maksimalnom temperaturom vazduha od osam do 15 stepeni Celzijusovih, podaci su Republičkog hidrometeorloškog zavoda.

Sutra ujutro biće toplije i umjereno do pretežno oblačno, sa slabom kišom ponegdje na jugu. Na istoku oko rijeka i po kotlinama očekuje se česta pojava magle.

Tokom dana biće znatno toplije, uz postepeno jačanje južnog vjetra. Biće umjereno oblačno uz sunčane periode, na jugu i krajnjem zapadu pretežno oblačno uz slabu kišu.

Na istoku će se magla ponegdje zadržavati i tokom dana uz hladnije vrijeme.

Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, popodne na zapadu jak.

Minimalna temperatura vazduha od minus tri do četiri, u višim predjelima na istoku od minus sedam stepeni, dok će maksimalna temperatura biti od pet do 14, u višim predjelima i mjestima sa maglom od dva stepena Celzijusova.

U subotu, 25. decembra, biće toplije i vjetrovito uz umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar. Ujutro će biti slabe i povremene kiše u većini predjela.

Tokom dana na jugu i zapadu ostaje oblačno uz povremenu kišu, a u ostalim predjelima biće pretežno suvo.

Minimalna temperatura vazduha od tri do 10, u višim predjelima na istoku od nule, a maksimalna temperatura vazduha od sedam do 12, na sjeveru i do 15, u višim predjelima od četiri stepena.

U nedjelju, 26. decembra, biće toplo i vjetrovito vrijeme, pretežno oblačno uz slabu i povremenu kišu, koja će biti češća na jugu i zapadu.

U Hercegovini će tokom dana padavine jačati, a u noći kiša će jačati i na zapadu. Vjetar će oslabiti do kraja dana, naveli su iz Hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha biće od pet do 10, u višim predjelima na istoku od dva stepena, a maksimalna temperatura vazduha biće od osam do 15, u višim predjelima od četiri stepena.