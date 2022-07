Stižu zahlađenje i kiša, temperature manje za 10 do 15 stepeni

BANJALUKA - U Republici Srpskoj večeras se očekuje zahlađenje za 10 do 15 stepeni uz kišu, lokalno i obilniju, te grmljavinu i pojačan vjetar, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Večeras i sutra ujutro padaće kiša, a oblast jačih padavina će se od zapada brzo premještati na istok.

U sjevernom pojasu lokalno će biti i obilnijih padavina, a poslije podne i prema večeri djelimično se očekuje razvedravanje na zapadu uz mjestimičnu kišu, a na istoku i dalje oblaČno sa padavinama.

Vjetar će biti slab do umjeren sjevernih smjerova, tokom dana u pojačanju.

Minimalna temperatura vazduha biće od 12 do 17 stepeni, u višim predjelima od osam, a maksimalna od 19 do 24 u sjevernom pojasu, dok će u centralnom pojasu i u višim predjelima biti od 10 do 15 stepeni Celzijusovih.

U subotu, 9. jula, jutro će biti promjenljivo do pretežno oblačno i suvo, a u centralnom i planinskom pojasu sa mjestimičnom kišom do podnevnih časova.

Poslije podne biće promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, kojih će biti više na zapadu, a manje na istoku, dok će na jugu biti pretežno sunčano.

Biće svježije, pa će minimalna temperatura vazduha biti od 10 do 15, u višim predjelima od sedam, a maksimalna od 21 do 26, u centralnom pojasu i višim predjelima od 13 do 18 stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 10. jula, jutro će biti promjenljivo do pretežno oblačno na sjeveru i suvo, a na jugu vedro. Tokom dana biće promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i s tendencijom smanjenja oblačnosti, pa bi poslije podne bilo pretežno sunčano i ugodno vrijeme.

Prema večeri ponovo će biti više oblaka, posebno na zapadu.

Minimalna temperatura vazduha biće od 11 do 16, u višim predjelima od sedam stepeni, a maksimalna od 23 do 28, u centralnom pojasu i višim predjelima od 17 do 21 stepen Celzijusov.

U ponedjeljak, 11. jula, jutro će biti promjenljivo do pretežno oblačno u većini predjela i suvo, na jugu vedro ili s malom oblačnošću.

Tokom dana biće promjenljivo do pretežno oblačno, dok se poslije podne očekuje smanjenje oblačnosti i sunčani intervali.

Minimalna temperatura vazduha biće od 11 do 16 u višim predjelima od osam, maksimalna od 24 do 29 na sjeveru i jugu, a u centralnom pojasu i višim predjelima od 18 do 22 stepeni Celzijusovih.