Sutra povremene obustave saobraćaja

DERVENTA - Derventa će sutra, biti domaćin starta posljednje etape 16. Biciklističke trke "Beograd-Banjaluka" zbog čega će u ovom gradu biti izmijenjen režim saobraćaja.

Od sedam do 14 časova saobraćaj će biti obustavljen na Trgu oslobođenja, a neće biti u upotrebi ni parkinzi na gradskoj pijaci, kod Saborne crkve, Donjačke džamije i zgrade Gradske uprave, bjavljeno je na "Fejsbuk" stranici grada. U vremenu od 11 do 13 časova saobraćaj će biti obustavljen i na Trgu pravoslavlja i u ulicama 1. maja, Marije Bursać, Milovana Bjeloševića - Belog, Kralja Petra, Srpske vojske i Svetog Save. Obustava će sutra biti i na putevima na području Gradiške zbog Međunarodne biciklističke trke "Beograd-Banjaluka 2022". Od 11.30 do 16 časova sutra će biti na snazi sukcesivna obustava saobraćaja na dionicama magistralnih puteva Derventa-Srbac-Nova Topola-Gradiška i Čatrnja-Laktaši /isključenje za Laktaše/, kao i na lokalnom putu kroz mjesta Razboj-Kukulje-Mali Razboj i Kladari, saopšteno je iz gradiške Policijske uprave. Od 13.30 do 14.30 časova sukcesivna obustava saobraćaja vršiće se i na području grada Gradiška, i to ulice Dositejeva-Petra Misimovića-Trg jevrejskih stradanja-Vidovdanska-Kozarskih brigada-Partizanska. "Radi bezbjednosti svih učesnika sportske manifestacije, a kako bi se izbjegli zastoji i gužve u saobraćaju, molimo građane za strpljenje i razumijevanje", navodi se u saopštenju iz Policijske uprave Gradiška.