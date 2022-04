BANJALUKA - Neophodan je veliki trud da bi se učinili mali pomaci u radu s djecom s autizmom, ali mi smo zadovoljni i najmanjim pomacima. Svako dijete s autizmom je priča za sebe i svako se pronađe u nečemu.

Kazala je ovo Mirjana Kojić, predsjednica Udruženja za pomoć licima s autizmom "Djeca svjetlosti" iz Banjaluke, povodom 2. aprila, Svjetskog dana svjesnosti o autizmu.

Prema njenim riječima, trenutno u ovom udruženju ima oko 30 djece s autizmom, koji u poslijepodnevnim časovima učestvuju u raznim radionicama.

"Roditelji budu oduševljeni kada vide koliko pomaka ima u radu s djecom, te koliko djeca napreduju u svom razvoju", kazala je Kojićeva. Kako kaže, najmlađi korisnik ovog udruženja ima tri i po godine, te su skoro uključeni i dijete i roditelji u rad, dok najstariji korisnik ima 54 godine.

"Veliki je šok za roditelje saznanje da im dijete ima autizam, često dolazi i do razvoda braka, ali mi se trudimo da se porodica sačuva", kazala je Kojićeva.

Dodala je da u ovom udruženju jednom mjesečeno roditelji imaju priliku za razgovor s psihijatrom.

Kako kaže, svakodnevno se susreću s raznim predrasudama, te i na žaljenja roditelja da njihova djeca nisu prihvaćena.

"Moja poruka za roditelje je da razgovaraju sa svojom djecom, da ih upute da djeca s autizmom nisu ništa manje vrijedna od drugih, te u školama ne treba da ih osuđuju, nego da budu pravi prijatelji s njima", kazala je Kojićeva.

Ističe da ova djeca samo žele da budu prihvaćena kao i sva ostala djeca na ovom svijetu.

Prema riječima Kojićeve, u radu ovog udruženja aktivno učestvuju volonteri.

"Kroz naše udruženje do sada je prošlo više od 100 volonetara, koji nam nadoknađuju nedostatak stručnog kadra", kazala je Kojićeva.

Dragica Tepić, majka šesnaestogodišnjog dječaka s autizmom iz Kotor Varoša, kazala je za "Nezavisne novine" da su od njegove treće godine dio ovog udruženja.

"Sve je dobro za socijalizaciju djece. Njima uvijek posvećujemo 2. april, a mislim da ih svaki dan treba spominjati i podizati svijest o osobama s autizomom", kazala je Tepićeva.

Kako kaže, iz godine u godinu je sve veći broj djece s autizmom, ali sve je više i predrasuda.

"Kroz našu borbu smo se susretali s raznim predrasudama, ne samo djece, nego i odraslih, ali za dobrobit njihove djece roditelji su prevazišli sve predrasude", kazala je Tepićeva.

Dodala je da postoji i nedostatak empatije, kulture i vaspitanja društva.

Svjetski dan svjesnosti o autizmu obilježava se puštanjem plavih balona, jednog od simbola autizma svugdje u svijetu.

AF: Humanitarno veče i broj za nabavku EEG aparata

Povodom obilježavanja Svjetskog dana svjesnosti o autizmu Udruženje građana Centar za edukaciju "Tvoja riječ" uz podršku Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS organizuje 2. aprila humanitarni koncert "Autizam govori srcem" u banjalučkom Domu omladine. Koncert će biti realizovan iz dva dijela, odnosno u terminima od 17.30 do 18.30 i od 19 do 20.30, a cijena karte iznosi osam KM. "S obzirom na to da nam je cilj da završimo akciju nabavke EEG aparata za snimanje rada talasa mozga, 5. aprila organizovaćemo još jedan događaj pod nazivom 'Notama do snova' u Banskom dvoru s početkom u 20 časova. Istakli su da je tokom aprila aktivan i humanitarni broj 1415. Pozivom na ovaj broj građani će moći pomoći nabavku EEG aparata.