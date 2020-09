Treće dijete prečica za stan

DOBOJ - Treće dijete donijeće ne samo sreću bračnim parovima kojima je iz gradske kase sufinansirana kupovina stana, nego će im omogućiti da postanu stoprocentni vlasnici nekretnine, koju će moći prodati, a potom za svoju petočlanu porodicu osigurati dom veće kvadrature.

Tu odluku je Skupština grada Doboja donijela godinu dana nakon što su odbornici usvojili odluku da se iz budžeta za 100 mladih bračnih parova sufinansira kupovina stambene jedinice.

"Dobijanjem trećeg djeteta se grad Doboj briše iz suvlasništva i oni imaju tada mogućnost, pošto su sada stanovi od 40 do 75 kvadrata, kada se proširi porodica na pet članova da ga prometuju bez obaveza prema gradu, da proširuju svoju stambenu jedinicu, da kupuju veću. Tako da dobijanjem trećeg djeteta sve ijedan mladi bračni par stiče 100 postotno vlasništvo nad stanovima koje je grad Doboj sufinansirao", pojasnio je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

Putem dva javna poziva do sada je 18 bračnih parova došlo do svoje nekretnine, većina se do sada odlučila za manje stanove, a nedavno je završen i treći, te se uskoro očekuje podjela ključeva stanova za još 21 par.

Supružnici mogu birati jedan od dva modela sufinansiranja, prvi predviđa da grad izdvaja 70, a korisnici 30 procenata novca, s tim da oni ne mogu birati zgradu, odnosno lokaciju na kojoj će se nalaziti njihova nekretnina.

Drugi model predviđa da bračni bar bira lokaciju stana i plaća ga sa 51 procentom novca, a grad ostalih 49.

Mogućnost da učestvuju na javnom pozivu imaju svi parovi mlađi od 30 godina koji su nakon 11. septembra 2019. sklopili bračni ugovor, uslov je i da jedan od supružnika najmanje tri godine ima mjesto prebivališta u Doboju, potom da im je to prvi brak, te da na teritoriji BiH ne posjeduju nekretnine.

U bračnoj zajednici moraju ostati najmanje dvije decenije, koliko će otplaćivati stambeni prostor.

"Ograničavati te mlade ljude da moraju da žive 20 godina u takvom prostoru nije bilo realno. Evo, grad Doboj je dobro uradio i dao je olakšanje tim ljudima. Bitno je da što više mladih bračnih parova ima djecu i da je što više djece u gradu Doboju", kazao je Slobodan Vasiljević, odbornik PDP-a.

4.000 KM za vantjelesnu oplodnju

Grad Doboj se obavezao i da će sa po 4.000 KM iz budžeta sufinansirati jedan pokušaj vantjelesne oplodnje bračnim parovima kojima je taj postupak jedina šansa da se ostvare kao roditelji, a Udruženje porodica sa problemom steriliteta "Novi život" okuplja 24 takva para.

"Evo, završili smo i prvi poziv za vantjelesnu oplodnju. Kao što smo i obećali, nastavljamo pronatalitetnu politiku u Doboju", poručio je gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.