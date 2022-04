U UKC Tuzla još ne radi uređaj za radioterapiju

TUZLA - Univerzitetsko-klinički centar Tuzla je nakon 40 godina nabavio nove ginekološke i porođajne stolove te uređaj za razbijanje kamenca, a sve u cilju poboljšanja uslova rada i pružanja kvalitetnije zdravstvene usluge. Međutim, gorući problem još nije riješen, a to je aparat za radioterapiju koji je u kvaru.

Proteklih dana UKC-u Tuzla je isporučena oprema najnovije generacije, prije svega ginekoloških i porođajnih stolova.

"Radi se o osjetljivoj populaciji, našim trudnicama i novim naraštajima, pa će s novom opremom sigurno imati bolje uslove unutar UKC-a. Postojeći stolovi su redovno održavani, ali je zadnja kupovina tih stolova bila prije 40 godina", pojasnio je Alen Kamerić, direktor UKC-a Tuzla.

Tri nova automatizirana porođajna stola trebalo bi da olakšaju porodiljama da porođaj bude ležerniji i humaniji.

"Dobili smo i pet savremenih ginekoloških stolova, kao i pet novih kardiotokografskih aparata najnovije generacije koji su nam vrlo značajni jer su oni najvažniji za procjenu fetalnog stanja u toku porođaja", izjavio je Amer Mandžić, šef operativnog odjela Klinike za ginekologiju i akušerstvo. On dodaje da je stigao i novi 4D ultrazvučni aparat. Vrijednost nove ginekološke opreme je oko 130.000 KM.

Nabavljen je i aparat litrotritor koji se koristi za razbijanje i usitnjavanje mokraćnih kamenaca šok-valovima, što je prvi izbor u liječenju kamenca u bubregu i mokraćnim kanalima. Oprema je vrijedna oko 170.000 KM.

"Mi već godinama radimo ovu proceduru razbijanja kamenaca. Nedostatkom sonde, jer je prekinuta proizvodnja, došli smo u situaciju da prestanemo sa tom procedurom. Određene pacijente smo slali u druge centre, drugi su čekali. Imamo listu čekanja pa ćemo pacijente u narednom periodu pozivati na tretmane", rekao je Samed Jagodić, načelnik Klinike za urologiju. On dodaje da je aparat iz najnovije generacije litrotritora, što će povećati efikasnost tretmana.

Nova oprema dolazi u trenutku kada je ova ustanova u fokusu javnosti zbog toga što ne radi uređaj za radioterapiju. Menadžment tvrdi da je uspostavljen kontakt sa firmom koja je zvanični serviser i da je naručen rezervni dio iz Velike Britanije.

"Trebalo bi da dođe do kraja sedmice. Vrijednost rezervnog dijela je 500.000 KM. Činimo sve da ponovo stavimo u funkciju taj aparat, ali morate znati da je on star oko 15 godina i po svim kriterijima je trebalo davno da bude van funkcije. Tražimo pomoć od osnivača jer je on taj koji nam treba pomoći da nabavimo novi aparat", smatra direktor i dodaje da se nada da će Vlada TK pomoći. Pacijente kojima je potrebna terapija šalju u Zenicu, Sarajevo, Mostar i Banjaluku.

"Nijedan pacijent neće biti zaboravljen, činimo sve što možemo, ali novi aparat košta sedam miliona KM. Moramo imati pomoć i nadamo se da ćemo se pokrenuti s ovog mjesta. Menadžment UKC-a će krenuti u nabavku tog aparata, a kako ćemo naći sredstva - ne znam ni ja, ali ćemo krenuti", zaključuje Kamerić. Na listi je trenutno 70 pacijenata koji su raspoređeni u pomenuta četiri centra, a oko 20 pacijenata je u programu kojim im se može pružiti terapija. Pacijentima koji idu van Tuzle obezbijeđen je sanitetski prevoz.