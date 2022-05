Visoke temperature izmamile zmije: U Srpskoj ima dovoljno seruma protiv zmijskog otrova

BANJALUKA, TREBINjE - Visoke temperature izmamile su zmije iz skloništa, a u domovima zdravlja širom Srpske kažu da imaju dovoljne količine seruma protiv zmijskog otrova.

Zmije otrovnice su u ovo doba godine najopasnije, jer su poslije zime pune otrova, a poskoke i šarke već je razbudilo jako hercegovačko sunce pa lagano gospodare kršem. Ljekari upozoravaju sve građane da budu na oprezu prilikom boravka u prirodi.

Direktorica Doma zdravlja u Trebinju Maja Mićunović rekla je za "Glas Srpske" da je od početka godine zabilježen jedan ujed zmije te da imaju dovoljne količine seruma.

"Ujed se dogodio u martu, što je bilo neobično za to doba godine, a pacijent je zbrinut i dat mu je serum protiv ujeda zmija pa je potom preventivno bio hospitalizovan u Bolnicu Trebinje i sve je završeno srećnim ishodom", kazala je Mićunovićeva.

Seruma ove godine, kako kaže ima dovoljno, za razliku od lani, kada su bile nestašice.

"Nije ga bilo moguće nabaviti, ali najbitnije je da smo riješili problem i sada seruma imamo dovoljno. S obzirom na to da je kod nas kršno područje, u ljetnjom periodu maksimalno budu tri do četiri ujeda zmija, ali hvala Bogu do sada nije bilo smrtnog ishoda", rekla je Mićunovićeva.

Direktor Doma zdravlja u Derventi Mirko Šaran kaže da raspolažu dovoljnim količinama seruma te da od početka ove godine nisu imali slučajeva zmijskih ujeda.

"Još je rano, ali sada nastupa period kada se to dešava polako, ali mi smo u neku ruku srećnici, jer u Posavini nema pravih otrovnica. Važno je da imamo rezerve seruma, jer se proteklih godina kuburilo sa tim. Bilo ga je, pa nije, zato smo nabavljali i stvorili rezervu", kazao je Šaran.

Da seruma ima dovoljno potvrdila je i direktorica Doma zdravlja u Bijeljini Danijela Đukin.

"Imamo ga uvijek spremnog i hvala Bogu imamo sve potrebne lijekove. Do sada u ovoj godini nije bilo ujeda, ali sada već možemo očekivati, pogotovo što smo na području između Drine i Save, a svake godine imamo tih slučajeva", rekla je Đukinova.

Iz iskustva, kako kaže, znaju da povećan broj pacijenata bude svake godine u julu i avgustu.

"Uvijek je problem sa nabavkom rijetkih lijekova kao što je i serum, ali se potrudimo i nabavimo sve na vrijeme, što je i najbitnije", kazala je Đukinova.

Da mnogi nerijetko pomoć traže i mimo zdravstvenih ustanova svjedoči zmijar Mićo Pantić iz Modrana kod Bijeljine, koji već decenijama iscjeljuje one koji se nađu na putu šarke, poskoka i drugih otrovnica.

"od početka ove godine je bilo nekoliko slučajeva, dolaze ljudi. Najčešće ih ujede za ruku i nogu. Jednu ženu je ujela kada je privukla sijeno sebi, a skoro je jedna djevojčica sjela u parku na zmiju, a ona ju je ujela za but", rekao je Pantić.

Docent doktor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjaluci Goran Šukalo rekao je za "Glas" da se na području Srpske može pronaći 13 zmija, od čega su tri vrste otrovnice.

"To su poskok, šarka i šargan. Osam vrsta je neotrovnih, a dvije su poluotrovnice i one se mogu pronaći na području Hercegovine, u Trebinju i Bileći", rekao je Šukalo.

Goran Šukalo kaže da kada je riječ o otrovnicama u Srpskoj, poskok je najrasprostranjeniji.

"On se može pronaći na cijeloj teritoriji RS, izuzev krajnjeg sjevera uz rijeku Savu, gdje se može naći nizijska populacija šarke, koja je vrlo rijetka. U okolini Banjaluke imamo pet vrsta zmija, a poskok je jedina otrovnica koja se može pronaći u užoj okolini", rekao je Šukalo.