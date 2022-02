Vozač zaspao za volanom, putnici pukom srećom izbjegli tragediju

STOKHOLM - Putnici u autobusu "BISS Toursa" iz Zenice, koji je vozio na relaciji Sarajevo - Stokholm, doživjeli su pravu dramu u srijedu oko ponoći, kada je vozač zaspao, a oni na putu zamalo doživjeli katastrofalnu saobraćajnu nesreću.

Vanja Smolić, putnik u ovom autobusu, priča za "Nezavisne novine" da su oni koji su išli njim prestrašeni te da su samo zbog toga što su bili prisebni sačuvali svoje živote.

"Vozač je u jednom trenutku zaspao i to na oko 55 kilometara od Stokholma i krajnje destinacije. To se desilo oko 12 sati uveče, kada je bila mrkla noć, a u autobusu je bilo pet putnika i dva vozača. Ipak, bio sam priseban, shvatio sam da je vozač zaspao i da smo prešli u potpuno drugu traku. Skočio sam i uhvatio volan, da bi se drugi vozač, koji je takođe spavao, probudio i povukao ručnu kočnicu, te smo nekako uspjeli da se zaustavimo nasred puta", kazao je Smolić.

Autobus je udario u bankinu i malo je oštećen.

"Velika je sreća da smo se uspjeli zaustaviti, iako je put bio zaleđen i veoma je teško bilo upravljati u takvim uslovima. Srećni smo što se nije ništa gore desilo, ali ostali putnici su prestrašeni i sada", naveo je Smolić. Tvrdi da je, kada je ušao u autobus u Banjaluci, vidio po vozačima da su ili iscrpljeni i umorni, ili bolesni, pa mu je nekako bilo čudno da će toliki put oni preći.

"Ovo je put koji traje 36 sati i potrebni su profesionalniji vozači, koji će svoj posao odrađivati kako treba. Neću sada da ulazim u to kolika oni primanja imaju i koliko rade, ali mislim da je život najbitniji. Ako su umorni, onda je kompanija koja ih je angažovala trebalo odmorne vozače da staviti da odrade tu turu, a ne da mi rizikujemo živote", kazao je Smolić.

Dodao je da su putnici bili zahvalni zbog njegove prisebnosti u trenutku kada je vozač zaspao.

"Meni iskreno nije bitno to da me neko pohvali zbog toga što sam uspio reagovati, već da se tako nešto ne dešava u budućnosti. Da li je ljudski život vrijedan ikakvog novca? Sreća je što smo uspjeli zaustaviti autobus i što nije bilo povrijeđenih", naglasio je Smolić.

Ističe da su, nakon što su uspjeli zaustaviti autobus, izašli napolje te da su bili u šoku i ostali nasred puta neko vrijeme.

"Ono što dokazuje moje tvrdnje jeste to da je vozač, čim smo izašli iz autobusa, samo pao. Prepao sam se da mu se nije slošilo i prišao sam da vidim šta se dešava.

Nakon nekog vremena on je stajao nasred puta i zamalo ga je pokupio kamion. Bukvalno sam ga u zadnjem trenutku sklonio s ceste. Putnici su me molili da vozim do Stokholma, ali ja nisam položio za autobus, pa je ipak drugi vozač uskočio, iako je trebalo da odmara. Stvarno ne znam šta se ovom vozaču dogodilo, pretpostavljam da je bio preumoran i iscrpljen, ali opet ponavljam da to nije vrijedno ljudskog života", pojasnio je Smolić. Pokušali smo stupiti u kontakt s predstavnicima kompanije "BISS Tours" iz Zenice, ali iako nam je rečeno da ostavimo broj telefona i da će nam se nadređeni javiti, do zaključenja ovog broja "Nezavisnih novina" niko nam se nije javio i komentarisao ovaj slučaj.