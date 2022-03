Vozači oprez, klizavo i mokro zbog snijega

BANJALUKA - Zbog snijega koji pada, u većem dijelu RS saobraćaj se odvija po mokrim i klizavim kolovozima, dok se u višim predjelima i preko planinskih prevoja snijeg zadržava na kolovozima, saopštemo je iz Auto-moto saveza RS (AMS RS).

"Vozačima savjetujemo maksimalno opreznu i sporiju vožnju, uz obaveznu upotrebu zimske opreme. Skrećemo pažnju i na povećanu opasnost od odrona kamenja i zemlje na kolovoz na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina, kao i na mjestimično smanjenu vidljivost zbog niske oblačnosti", dodaju iz AMS RS.

Radi izvođenja radova na izgradnji kružne raskrsnice, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja u Trnu kod Laktaša (na silasku sa nadvožnjaka) na ukrštanju magistralnog puta M-I 101 i regionalnog puta R-480. Zbog radova na izgradnji razvodne mreže vodovoda, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dijelu magistralnog puta M-I 108 dionica Čelinac-Kotor Varoš i na regionalnom putu R-I 2103 dionica Čelinac-Ukrina.

Radi izvođenja deminerskih radova na Tjentištu, na lokaciji Nacionalni park Sutjeska-Gusni put, doći će do povremenih obustava saobraćaja na dionici magistralnog puta M1-109, Brod na Drini 2-Vrba, opština Foča, od osam do 15 časova, svaki radni dan u intervalima po 30 minuta. Radi izvođenja deminerskih radova kod kampa Hum-Žitinski potok, izvršiće se povremene obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta M1-111, Brod na Drini 2 – granica RS/RCG (Šćepan polje), opština Foča, od osam do 15 časova, svaki radni dan u intervalima po 30 minuta. Takođe, zbog izvođenja deminerskih radova, dolazi do povremenih obustava saobraćaja na dionici regionalnog puta RI-3104 Polje-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci kod Dervente, od osam do 15 časova, na način 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Na magistralnom putu MI 105, dionica Rudanka–Doboj 1, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja, radi isključivanja i uključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputa na koridoru "Vc" od mosta Rudanka (uključujući most ) do tunela Putnikovo brdo 2. Na magistralnom putu M-I 105 Rudanka-Doboj, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog radova na spoju navedenog magistralnog puta i prilaznog puta prema petlji Rudanka na autoputu. Zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se na dionici magistalnog puta Foča-Goražde, u mjestu Filipović, odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom. Produženi su radovi na regionalnim putevima RI-2102, dionica Srbac-Gornja Vijaka1-Gornja Vijaka 2-Razboj, RI-3106 dionica Razboj-Tedin Han i RI-3105, dionica Tedin Han-Teslić zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja, pa vozače molimo da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na regionalnom putu Bistrica-Podgrab, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom. Napominjemo da su u toku radovi na sanaciji ovog klizišta.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu MII-502, dionica Banjaluka-Stari Majdan 2, zbog izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rehabilitaciji regionalnog puta R-I 2109 (stara oznaka R-415), dionica Šipovo-granica RS/FBiH (Novo Selo), je režim vožnje i postavljena je privremena saobraćajna signalizacija koja reguliše saobraćaj.

Zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-I 2109 (stara oznaka R-415), dionica Jezero-Šipovo, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja. Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu R-476 Ukrina-Gornja Vijaka.