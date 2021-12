Vozači oprez, moguća poledica zbog niske temperature

BANJALUKA - Na putevima u Republici Srpskoj tokom noći, zbog pada temperature, moglo bi doći do formiranja poledice, pa iz Auto-moto saveza (AMS) Srpske vozače upozoravaju na opreznu vožnju posebno na dionicama u višim, planinskim predjelima, preko mostova i nadvožnjaka, te na prilazu tunelima.

Na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina skreće se pažnja na učestale odrone. Iz AMS-a vozačima savjetuju opreznu i sporiju vožnju, te da na put ne kreću bez zimske opreme, koja je i zakonski obavezna.

Zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske, osim prevoza pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa, od 31. decembra od 12.00 časova do 2. januara do 24.00 časa, te od 6. januara od 12.00 časova do 7. januara do 24.00 časa.