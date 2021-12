Vozači oprez, snijeg u višim predjelima

BANJALUKA - Na dionicama u višim predjelima i preko prevoja U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ pada snijeg koji se mjestimično zadržava na kolovozu, a vidljivost je zbog magle mjestimično smanjena u kotlinama i uz riječne tokove, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog obilnog snijega u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ulog-Klanci, preko prevoja Morine. Snijega ima na putnim pravcima Trnovo-Foča preko Rogoja, Sarajevo-Rogatica preko Romanije, Vlasenica-Han Pjesak preko Han Pogleda, Mrkonjić Grad-Mliništa i Kneževo-Ugar.

U FBiH zbog snijega na kolovozu je na snazi obustava saobraćaja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere na dionici Srednje-Olovo, a usporeno se saobraća u višim predjelima i na planinskim prevojima na putevima Travnik-Donji Vakuf, Bugojno-Kupres, Ključ-Bihać, Bosanski Petrovac-Drvar, Livno-Glamoč-Mliništa, Livno-Kupres, Posušje-Jablanica.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-Granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna saobraćaj obustavljen.

Učestali su odroni na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina, pa se vozačima savjetuje oprezna i sporija vožnju, te da na put ne kreću bez zimske

Završen je dio radova na rekonstrukciji magistralnog puta Draksenić-Vrbaška i saobraćaj se odvija redovno, a prohodna je dionica puta Vodice-Vrbaška jedan, poddionica Mrakovica-Podgradci.

Izmijenjen je režim saobraćaja na raskrsnici "Numera" u rejonu Gornje Čađavice, na spoju magistralnih puteva Kobaš-Derventa-Žirovine i Derventa /Žirovine/-Vrhovi, na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva.

Režim saobraćaja izmjenjen je i na putevima Bistrica-Podgrab, Kozarska Dubica-Draksenić-Jasenovac, Banjaluka /Rudarska/-Stari Majdan, Gradiška-Nova Topola, Kotor Varoš-Obodnik, Bistrica-Pale jedan i Bistrica-Podgrab jedan, Šipovo-Novo Selo, Dobro Polje-Jažići-Grajsoljci, Tedin Han-Križ, Ukrina-Gornja Vijaka, te u tunelu "Ugar" na dionici magistralnog puta Crna Rijeka-Ugar.

Dolaziće do polučasovnih obustava saobraćaja na magistralnom putu Brod na Drini-Granični prelaz Šćepan Polje od 8.00 do 16.00 časova, a na dionici Jezero-Šipovo od 7.00 do 17.00 časova, po potrebi, u trajanju do jedan čas.

Zbog demineranja biće polučasovnih obustava saobraćaja na dionici regionalnog puta Derventa-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci i na dionici lokalnog puta Laništa-Marković Polje.

Prevoz vangabaritnog tereta kretaće se na putnim pravcima Karuše-Doboj-Šamac-Granični prelaz Rača, Banj Brdo-Granični prelaz Rača, Caparde-Granični prelaz Karakaj, a vozačima treba da voze opreznije i da poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na dionici regionalnog puta Polje-Podnovlje zbog oštećenja kolovoza, za teretna vozila mase veće od 30 tona na nadvožnjaku u mjestu Trn, a na dionici Brod na Drini-Šćepan Polje za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Zbog radova u tunelu Crnaja na putu Konjic-Jablanica tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom, dok se od 23.30 do 4.30 časova saobraćaj obustavlja.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom, dok se od 22.00 do 6.00 časova preusmjerava na obilaznicu oko tunela, krug fabrike "Metaling".

Usporeno, zbog radova, saobraća se na putnim pravcima Olovo-Kladanj /Olovske Luke/, Jablanica-Mostar /Komadinovo vrelo do mosta Begića i Begovića/, Blažuj-Gromiljak /Radanovići/, Doboj-Gračanica /u Klokotnici/, Grude-LJubuški /na izlazu iz Gruda/ i Stolac-Hutovo /u mjestu Cerovica/.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.