Vozači oprez zbog poledice i mokrog kolovoza

BANJALUKA - Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) jutros se vozi po pretežno mokrim kolovozima, osim na krajnjem jugu, a vozačima se skreće pažnja i na poledicu koje ima u višim predjelima i preko prevoja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Ugaženog snijega ima na putnim pravcima Livno-Kupres, Šujica-Tomislavgrad, Livno-Bosansko Grahovo i Livno-Glamoč.

Zbog snježnih smetova obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu Ulog-Klanci, preko prevoja Morine.

Vozačima koji se kreću dionicama u zapadnim i sjeverozapadnim krajevima skreće se pažnja na jake udare vjetra.

Izmjena u odvijanju saobraćaja ima i na putnim pravcima na kojima se izvode radovi, poput magistralnih puteva Doboj-Rudanka, na području Dervente gdje se gradi kružni tok, Brod na Drini-granični prelaz Šćepan Polje, Kozarska Dubica-Draksenić, Banjaluka-Stari Majdan, Gradiška-Nova Topola, Kotor Varoš-Obodnik i krotz tunel Ugar na putu Crna Rijeka-entitetska granica.

Radovi se izvode i na regionalnim putevima Ugljevička Obrijež-Bobetino brdo, u rejonu Gornje Čađavice, Bistrica-Pale i Bistrica-Podgrab, Šipovo-Novo Selo, Jezero-Šipovo, gdje po potrebi u toku dana dolazi do obustave saobraćaja, te

Ukrina-Gornja Vijaka.

Dionicama kojima se kreće vangabaritni prevoz savjetuje se oprezna vožnja i da vozači poštuju uputstva ovlaštenih osoba iz pratnje.

Zbog manifestacije "Banjalučka zima" u centru grada obustavljen je saobraćaj do sutra ujutro do 5.30 časova. Obustava je u Ulici Kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Banskog dvora do Ulice Marije Bursać.

U FBiH se i dalje radi u tunelu Crnaja na putu Konjic-Jablanica zbog čega se saobraćaj tokom dana odvija naizmjenično, jednom trakom, dok se u noćnim časova, od 23.30 do 4.30, obustavlja.

Na magistralnom putu Tuzla-Kalesija, zbog radova u tunelu Čaklovići, saobraćaj se obustavlja od 22.00 do 6.00 časova i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

Zbog radova u tunelu Skela, na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom, a od 22.00 do 6.00 časova se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Usporeno, zbog radova, saobraća se na putnim pravcima Olovo-Kladanj (Olovske Luke), Jablanica-Mostar (Komadinovo vrelo do mosta Begića i Begovića), Blažuj-Gromiljak (Radanovići), Doboj-Gračanica (u Klokotnici9, na izlazu iz Gruda prema LJubuškom i Stolac-Hutovo (u mjestu Cerovica).

Kada je riječ o graničnim prelazima, jutros nema dužih zadržavanja.