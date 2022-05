Za zlatno doba u Srpskoj treba sve dublji džep

BANJALUKA - Svakodnevna poskupljenja namirnica ali i nedostatak njegovatelja natjerali su pojedine domove za starija lica da koriguju svoje cjenovnike, pa će tako korisnici za mirnu i sigurnu zlatnu dob morati izdvojiti i do deset odsto više novca.

Kako bi zadržali kvalitet usluga, ali i sačuvali radnu snagu koja mahom odlazi u inostranstvo zbog većih plata, iz domova poručuju da jedini izlaz vide u povećanju cijena usluga. Na taj korak odlučili su se i u Domu za starija lica “Škeljić” u Kneževu.

Direktor Doma Bore Škeljić rekao je za "Glas Srpske" da je zbog novonastale situacije neminovno poskupljenje.

"U suprotnom će doći u pitanje sama egzistencija doma. Ići ćemo sa minimalnim poskupljenjem od 50 maraka, proces je u toku, samo još da vidimo sa socijalnim ustanovama. Naši korisnici su većinom siromašne kategoprije, tako da nemamo prostora za veće poskupljenje, ali smo primorani podići cijene kako bi opstali i redovno isplaćivali plate", rekao je Škeljić.

Kaže da je nedostatak njegovatelja hronični problem u Srpskoj, a preduslov da se zadrže jeste povećanje plata.

"Prosječna cijena mjesečnog boravka kod nas je od 600 do 650 maraka, ali imamo i ponudu od 500 maraka za dva korisnika koja nisu u mogućnosti da plate više", objašnjava Škeljić.

Slična situacija je i na istoku Srpske, gdje rogatički Dom za starija lica “Sunce” od ovog mjeseca ima novi cjenovnik.

"To je minimalno, od pet do deset odsto. Ne vjerujem da će se to posebno odraziti na naše stanare. Cijene su od 650 do 750 maraka, dok su apartmani malo skuplji", rekao je direktor Doma Radomir Ćućula.

Naglašava da su ih sve veći troškovi primorali da podignu cijene.

"Nedavno sam platio tonu peleta 553 marke, litra ulja je šest maraka, dobio sam cjenovnik za mliječne proizvode, sve je skuplje za 20 odsto. Postalo je sve nepodnošljivo. Imamo svog porodičnog ljekara, uz to imamo spoljne saradnike ljekare i sve to finansiramo iz vlastitih prihoda. Radnicima će biti veće plate, jer sve je vezano jedno uz drugo", istakao je Ćućula.

U Domu za starije i nemoćne osobe "Oaza mira" u Laktašima kazali su da trenutno ne planiraju podizanje cijena, ali da prate rast osnovnih životnih namirnica.

"Nismo povećali cijene zbog teške finansijske situacije jer korisnici teško dolaze i do ovog iznosa. Naše cijene su 800 maraka za pokretne i 880 za nepokretne", rekli su u ovoj ustanovi.

I Dom za njegu starijih lica u Karanovcu za sada odolijeva promjeni cjenovnika.

"Pratimo stanje i ako se trend divljanja cijena nastavi moraćemo i mi poskupiti naše usluge", istakli su u ovom domu.