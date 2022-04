Zaposleni iz Infinity grupacije darovali krv i donijeli poklone

Sa zavrnutim rukavima, većina bez straha, poneko i sa blagim podozrenjem prema iglama i bijelim mantilima, zaposleni iz kompanija koje čine Infinity International Group stali su u red da daruju krv u banjalučkom Zavodu za transfuziju.

U okviru njihove kampanje "Mjesec zdravlja", odlučili su da pomognu u prikupljanju zaliha kojih nikad nije viška i koje svakodnevno spasavaju živote. Među davaocima, bilo je i "veterana" sa već odavno ispisanim knjižicama. Zoran Jež i Saša Davidović iz kompanije "Kaldera", dugodišnji su članovi Društva dobrovoljnih davalaca krvi, a tim stopama krenuo je i njihov kolega, Slaviša Marković.

"Četvrti put dajem krv i to mi predstavlja prije svega lično zadovoljstvo, jer znam da tako mogu nekom da pomognem. Takođe, drago mi je što se i moj kolektiv i naša grupacija odazvala, jer to pokazuje da imamo svijest o važnosti ovakvih akcija", kaže Marković.

I dosad smo bili humani i učestvovali u brojnim akcijama kojima smo pomagali društvenoj zajednici i zato ni danas nismo imali dilemu, dodaje Milan Simović, inženjer u kompaniji Prointer ITSS.

"Ova akcija je izuzetno značajna, jer smo svjesni koliko samo jedna doza krvi može da pomogne. Uvijek smo tu da odgovorimo na bilo koju akciju koja će biti od pomoći našim sugrađanima", naglašava Simović.

Odziv je bio dobar i zato planiramo da ovakva akcija postane tradicija, kaže Ivana Živković, menadžer za ljudske resurse u Infinity IG. Mjesec zdravlja podrazumijeva brigu o svakom radniku, ali i njihovu brigu za druge.

"Lijepo je bilo vidjeti zaposlene iz svih naših kompanija koji su se sa zadovoljstvom odazvali ovoj akciji. U sklopu naše kampanje, odlučili smo da osim darivanja krvi, Zavodu doniramo i dva laptopa koja su dobra za njihove potrebe i jedan printer, koji ima i neke druge funkcije, jer im je, kako su rekli, to bilo potrebno. Zadovoljstvo nam je što smo tako važnoj zdravstvenoj ustanovi mogli da pomognemo na više načina", kaže Živković.

Obje donacije - i krv i oprema koju smo dobili, za nas su velika stvar koja će biti od pomoći svim našim korisnicima, ne kriju u Zavodu. Doktorka Veselka Ćejić, šef Službe za prikupljanje krvi u Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske naglašava da je ovakva akcija posebno značajna uoči prazničnih dana, kada je neophodno obezbijediti zalihe.

"Ovom akcijom dodatno smo poboljšali zalihe i to će omogućiti da svi oni kojima je potrebna krv budu na vrijeme zbrinuti. Infinity grupaciji od srca smo zahvalni i na donaciji opreme koja će nam biti značajna kako u terenskom radu, tako i u službi, budući da sve naše dobrovoljne davaoce krvi vodimo u zajedničkoj bazi podataka", kaže dr Ćejić i naglašava da su u Zavodu zadovoljni odzivom građana na ovakve i slične akcije, što pokazuje da na humanost nismo zaboravili.

Na to nisu zaboravili ni nekoliko stotina kilometara dalje od Banjaluke. Zaposleni iz kompanije Infinity Energy and ITSS Skoplje, članici Infinity grupacije, sa istim entuzijazmom su zavrnuli rukave i darivali krv.

"Smatrali smo da je to jedan od najhumanijih načina na koji možemo pomoći svima onima kojima život zavisi od nekoliko doza krvi. To je samo dio brojnih aktivnosti u koje smo se uključili od osnivanja kompanije, jer je društveno odgovorno poslovanje i briga o zajednici naše opredjeljenje i za budućnost", kaže Dejan Kekenovski, direktor Infinity Energy and ITSS u Skoplju.

Kroz kampanju "Mjesec zdravlja", Infinity grupacija planira još neke donacije od javnog značaja i niz akcija kojima će staviti akcenat na zdravlje svojih zaposlenih, ali i čitave društvene zajednice.